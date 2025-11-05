福斯汽車攜手中企 將為中國市場研發智慧汽車晶片

快訊

中央社／ 上海5日綜合外電報導
圖為德國福斯汽車。（歐新社）
圖為德國福斯汽車。（歐新社）

德國福斯汽車今天宣布，其與中國科技公司地平線機器人的合資企業酷睿程（CARIZON），將為福斯在中國市場下代車型的智慧駕駛性能，開發福斯首款自主研發晶片。

路透社報導，福斯汽車（Volkswagen）發布聲明指出，這款晶片將用於處理車輛攝影機及感測器所蒐集的數據，單晶片算力約達500至700TOPS（每秒1兆次運算），預計於未來3至5年內推出。

福斯汽車表示，此舉將強化其「在中國，為中國」（in China, for China）的研發能力，但未說明這款晶片是否會用於在其他地方銷售的車輛，也沒有透露晶片生產的相關安排。

中國是福斯汽車最大市場，該公司透過運用中企單獨或共同研發的技術提升產品競爭力，一直試圖在中國搶占有利位置，以追上快速成長的當地競爭對手。福斯汽車也與小鵬汽車擴大合作，共同研發更多在中銷售車型的電子架構。

福斯汽車在中國的年銷售量，已自2018年最高峰400多萬輛，降至去年的275萬輛；2023年失去中國最暢銷汽車品牌的寶座，遭中國競爭對手比亞迪超越。

