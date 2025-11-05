輝達加入印度深科技聯盟 扶植當地新創公司

快訊

中央社／ 班加羅爾5日綜合外電報導
美國晶片大廠輝達今天加入「印度深科技聯盟」，與印度及美國投資人共同支持印度當地深科技新創公司。(路透)
美國晶片大廠輝達今天加入「印度深科技聯盟」，與印度及美國投資人共同支持印度當地深科技新創公司。該聯盟同時增加多名新成員，並取得超過8.5億美元的資金承諾。

根據路透社報導，高通創投（QualcommVentures）、啟動AI（Activate AI）、資訊優勢創投（InfoEdge Ventures）、奇瑞特創投（ChirateVentures）及卡拉里資本（Kalaari Capital）等投資機構也加入「印度深科技聯盟」。

這個聯盟於今年9月推出，初步承諾以10億美元資金，扶植太空、半導體、人工智慧（AI）及機器人等產業的企業。

身為聯盟的創始成員及策略顧問，輝達（Nvidia）將提供技術指導、培訓及政策建議，以協助印度深科技新創公司採用輝達的AI及運算工具。

根據印度全國軟體與服務業協會（Nasscom）報告，印度深科技新創公司去年募資金額飆漲78%，達16億美元，但僅占全體募資金額74億美元約1/5。

印度官員今年4月呼籲新創業者仿效中國，專注高端技術而非外送服務等應用，引發企業反彈，批評政府應拿出更多實質支持。

專家指出，深科技投資對建立晶片及人工智慧等核心技術至關重要，這不僅關乎經濟競爭力，也關係國家戰略自主。

Celesta Capital創始管理合夥人維斯萬納旦（Viswanathan）告訴路透社，隨著政府擴大支持，「現在正是印度發展深科技的最佳時機」。

