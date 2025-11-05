美債可望衝一波？分析師估殖利率下探3.8% 股市AI賣壓逼迫資金避險

快訊

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
AI泡沫疑慮引爆股市賣壓，使得資金再度竄逃至美債避險。路透
AI泡沫疑慮引爆股市賣壓，從美國蔓延至亞洲，使得資金再度竄逃至美債避險，引發了市場開始討論美債會漲多高 、美國公債殖利率會下探到什麼樣的水準？

美國公債在5日全線上漲，10年期殖利率下滑至4.07%，降至一周低點，投資人正在評估股市進一步下跌的可能性。澳洲與紐西蘭10年期公債殖利率同步走低，日本同天期公債殖利率也略為下滑。

星展銀行預期，若股市持續下跌，美國10年期公債殖利率可能從目前約4.07%降至3.8%；而道明證券則預測，到2026年底，基準殖利率將跌至3.50%。

摩根士丹利執行長皮克與高盛執行長蘇德巍等華爾街領袖，近日警告股市可能進一步下跌。策略師認為，債券可望漲一波，因為資金會從股市撤出，轉向債市。

道明證券資深利率策略師紐納哈（Prashant Newnaha）表示：「執行長們對企業估值與資本支出的警告已引起市場注意」，「再加上美國政府關門風險、經濟數據疲軟與市場流動性不足，這些都為避險情緒延續提供了條件。在交易者尋求最具流動性的避風港之際，公債將持續受到追捧」。

彭博策略師格林菲爾德表示：「交易人士正趁AI主題股快速回落前，平倉手中獲利部位來彌補損失，未來這種情況可能還會持續。」

Saxo Markets新加坡首席投資策略師茶娜娜則指出：「債券買盤其實是AI題材退潮的鏡像反應，反映出股市波動加劇下的避險行為。簡言之，這是一波由部位調整帶動的債券上漲，而非總體經濟的轉折點，至少目前還不是。」

美國 公債殖利率 避險

