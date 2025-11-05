輝瑞與諾和諾德爭搶減重藥商機 對新創公司Metsera競購戰升溫

美國藥廠輝瑞（Pfizer）與丹麥諾和諾德（Novo Nordisk）對減重藥新創公司Metsera的競購戰愈演愈烈，競相提高提議的收購價格，願意支付多達100億美元的價格結親，反映這兩家藥廠搶食減重藥商機的激烈程度。

輝瑞原已以73億美元出價，擊退其他競爭對手，與Metsera敲定協議，但諾和諾德上周意外又以90億美元的提案搶親，輝瑞隨即提高價碼到81億美元，並分別對Metsera與董事會、及諾和諾德提出訴訟，試圖阻止Metsera和諾和諾德達成協議。德拉瓦州法院一位法官初步評估認為，沒必要介入這場競購戰，但排定5日舉行聽審會，評估整個過程。

Metsera則在4日表示，諾和諾德最新提議的價碼對該公司的估值上看每股86.20美元，約100億美元，高於之前的90億美元出價，條件「較優」，輝瑞能在15日工作時間結束前，提出新價碼。

企業在達成協議後又重啟競購的情況，相當罕見，也反映出藥廠對於高品質資產的需求之高、以及搶食減重藥商機的重要性。TD Cowen估算，目前全球減肥藥市場規模為720億美元，預估到2030年時將增至1,390億美元。

Metsera僅成立三年，員工只有100多人，還沒有任何獲批准的藥物，卻是一種前程似錦的新減重療程先驅，藥物的效益時間可能比目前須每周服用的其他減重藥還要更長。Polar資本公司醫療保健基金經理人鮑威爾指出，這場競購戰起因於Metsera的產品線符合兩個重要條件，一是潛在的新型給藥方式，例如口服藥或長效型針劑，二是可能會有新的減重療程，以飽足感荷爾蒙胰澱素。

對輝瑞而言，若Metsera正在開發的每月服用針劑和藥錠取得成功，有望進入利潤豐厚減重藥市場，取得新的成長來源。諾和諾德則正在減重藥市場正在禮來蠶食之際，尋求以併購交易迎頭趕上。