單日48萬人爆倉！比特幣回檔20%背後揭密 巨鯨大戶已倒貨450億美元

比特幣5日稍早一度重挫超過7%，跌破10萬美元大關，是6月以來首次失守這一關卡，而加密貨幣市場在單日共有超過48萬人爆倉。不過彭博資訊分析，比特幣這波頹勢並非是槓桿部位導致市場崩跌，而是「巨鯨大戶」一直在賣出。

比特幣從一個月前創下的12.62萬美元歷史高點回檔，迄今已下跌逾20%，等於陷入空頭走勢。儘管比特幣在5日盤中跌幅收斂至4%，報102,238美元，但仍在努力尋找止跌的支撐水準。

乙太幣一度下跌15%，稍後跌幅收斂至5%，報3,331美元；多個競爭幣也出現類似跌勢，今年來不少流動性較低的加密貨幣跌幅已超過五成。

與引發10月崩跌的拋售不同，當前跌勢是由現貨市場遭遇持續賣壓所驅動，而非以往通常由期貨市場的強制平倉所驅動。這代表加密貨幣交易人士近期的預期模式發生轉變。

風向變了 大戶單月拋售40萬枚比特幣

根據10x Research主管蒂倫的說法，長期持幣者在過去一個月內拋售約40萬枚比特幣，市值約450億美元，導致市場失衡。

Coinglass數據顯示，過去24小時，全球共有48.7萬人爆倉（遭到強制清算） ，爆倉總金額超過20億美元。然而，這一遭到強制平倉的金額，與上個月暴跌時高達190億美元的強制平倉相比，規模遠小得多。

比特幣期貨的未平倉量依然低迷，而選擇權交易者一直在透過賣權押注下行風險，預期比特幣可能會跌至8萬美元。

由於槓桿部位相對溫和，市場焦點轉向那些選擇賣出的長期持有者。

K33 研究主管隆德表示：「過去一個月內有超過31.9萬枚比特幣被重新啟用，其中多數來自持有6到 12個月的錢包，這顯示是從7月中以來的明顯獲利了結。」「雖然部分轉移屬於內部錢包調整，但很大一部分反映的是實際賣出。」

如果10月的暴跌是由爆倉、被迫拋售所致，那麼最新一波回檔更令人警覺到市場信心正在消退。蒂倫指出，長期持有者賣出與新買家進場之間的不平衡，正逐漸影響市場方向，而不僅僅是影響氛圍。

在今年稍早，蒂倫曾觀察到，持有1,000至1萬枚比特幣的「巨鯨大戶」開始大量出脫，即便當時機構投資者試圖吸收供應，而這已導致比特幣在夏季呈現震盪盤整。但從10月10日崩盤以來，整體需求已經減弱。他說：「一些鏈上指標出現跌破，很多人帳面虧損，不得不平倉。」

去槓桿與拋售潮或許持續至明年春季 比特幣恐下探至8萬美元

總體來看，持有100至1,000枚比特幣的中型持有者累積的加密貨幣已急遽萎縮，「巨鯨就是不買了」。

展望未來，蒂倫警告這波去槓桿與拋售潮可能會持續到明年春季。在2021至2022年的熊市中，大戶在近一年的時間裡拋售了超過100萬枚比特幣，而蒂倫認為這種規模可能會重演。「如果這次的速度類似，我們可能還要面對至少六個月的壓力。」

蒂倫並不預期會出現災難性暴跌，但認為仍有下跌空間，「預期市場會進入整理階段，甚至可能再小幅下探。我的最大下跌目標是8.5萬美元。」

Fairlead Strategies創辦人史塔克頓本周稍早指出，比特幣已跌破200日移動平均線，顯示短期內可能還有更多下行空間。她的技術分析顯示，比特幣下一個可靠的支撐位約在94,200美元附近。