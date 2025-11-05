全球晶片股延續費半賣壓 市值5,000億美元就此蒸發

快訊

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
飆股帕蘭提（Palantir Technologies）和超微（AMD）公布財測未達市場高度期待，引爆晶片股賣壓。路透
飆股帕蘭提（Palantir Technologies）和超微（AMD）公布財測未達市場高度期待，引爆晶片股賣壓。路透

全球半導體股追隨費城半導體指數崩跌之勢，周三賣壓繼續擴大，投資人終於擔心人工智慧（AI）熱潮下的幾個大贏家價位過高。

在三星電子和SK海力士（SK Hynix）領跌之下，南韓KOSPI指數周三一度重挫6.2%，創下美國總統川普4月祭出全面關稅以來最大跌幅。三星電子重挫多達7.2%，SK海力士崩跌達9.1%。

日本愛德萬測試（Advantest）股價也暴跌近10%，拖累日經225指數下挫逾4%。

費城半導體指數周二大跌4%，英特爾（Intel）崩跌6.3%，輝達（NVIDIA）大跌近4%，台積電ADR也跌3.6%。台積電（2330）周三在台北交易大跌3.3%。

截至周三，費城半導體指數和彭博亞洲半導體股指數兩天合計蒸發市值約5,000億美元。

這波賣壓凸顯AI題材帶動的半導體多頭行情已漲得太過。自4月觸底以來，晶片股市值已增加數兆美元，反映投資人押注AI運算需求將爆發。不過，這次回檔也顯示市場對半導體產業獲利能力及高價位的疑慮升高，特別在利率可能長期維持高檔的情況下更顯脆弱。

「整個市場一片慘綠，風險氣氛陰沉又低迷，」Pepperstone Group研究主管威斯頓（Chris Weston）說：「我們得保持開放心態，因為這波跌勢仍可能持續擴大。簡單來說，現在沒有太多理由進場買股。」

華爾街多位高層警告市場早該修正，加上聯準會（Fed）降息預期降溫，以及美國政府關門時間延長，種種因素都壓抑了市場情緒。

此外，飆股帕蘭提（Palantir Technologies）和超微（AMD）公布財測未達市場高度期待，也遭投資人拋售。

相關新聞

韓股盤中重摔逾5%觸發熔斷機制 日股大跌逾2,000點摜破5萬點大關

南韓股市今天跌勢猛烈，估值疑慮重創了近期領漲的晶片、國防與造船類股，Kospi指數盤中一度重挫超過5%，而且Kospi ...

美超微財報／上季淨利慘崩60% 財測也失色 盤後一度重摔11%

美超微（Super Micro）周二（4日）公布財報，上季營收銳減15%、淨利更慘崩60%，而且都低於已下修過的預期金額...

簡直瘋了？「大賣空」貝瑞做空Palantir 再押輝達會下跌

就在電影「大賣空」本尊貝瑞發出對疑似市場過熱的警告後，他旗下避險基金 Scion 資產管理公司揭露已對輝達（NVIDIA...

美元因降息疑慮和避險需求上漲 比特幣跌破10萬美元

美元兌歐元周二升至四個月高點，美元指數（DXY）站上100關卡，聯準會（Fed）內部分歧引發對今年底再次降息的懷疑，投資...

AI概念股率美科技股重挫 華爾街CEO預告健康修正在所難免

美國股市周二全面下挫，科技股和加密幣首當其衝，華爾街多位高層警告投資人應做好市場回測準備，投資人對價位過高的疑慮再起。

