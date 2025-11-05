韓股盤中重摔逾5%觸發熔斷機制 日股大跌逾2,000點摜破5萬點大關

南韓股市今天跌勢猛烈，估值疑慮重創了近期領漲的晶片、國防與造船類股，Kospi指數盤中一度重挫超過5%，而且Kospi 200期貨指數崩跌逾5%，更觸發了熔斷機制，暫時停止程式化自動交易的賣單。日本股市也表現不佳，盤中重挫超過兩千點。

Kospi指數盤中一度下跌5.38%，跌破4,000點大關，主要受到三星電子、SK海力士等晶片股拖累，這兩家公司分別重挫5%、6%。

日股日經225指數今天上午盤中大跌2,195點，跌幅超過4%，報49,301點，摜破5萬點大關。軟銀股價崩跌10%，反映估值過高的疑慮拖累亞洲AI相關類股。不過，任天堂開盤時仍大漲了10%，受昨天上修Switch 2年銷量的利多消息帶動。

這波跌勢使得韓股Kospi指數自歷史新高回檔，連兩日累計下跌達7%，為2024年8月以來最慘連跌頹勢。韓元兌美元匯率貶值0.6%，觸及4月以來最低，主因外資拋售南韓股票。

南韓今天盤中一度暫停程式交易的賣出指令，原因是Kospi 200期貨暴跌逾5%。在當地時間上午9時46分，「Sidecar」熔斷機制遭到觸發，程式交易的賣單有效性暫停5分鐘。

南韓上一次啟動Sidecar熔斷機制是在今年4月。

南韓股市今年曾是全球表現最強勁的市場之一，受惠投資人押注AI樂觀前景與南韓總統推動企業改革。不過，近期華爾街高層接連警告股市估值過高，正動搖市場信心。

Eugene投資證券策略師許載煥（Huh Jae-Hwan，音譯）表示：「10 月股市單月暴漲20%後，投資人出現疲態，再加上AI泡沫論引發擔憂」，「確實有一些類股出現類似泡沫的現象」。