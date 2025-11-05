美超微財報／上季淨利慘崩60% 財測也失色 盤後一度重摔11%

快訊

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
美超微（Super Micro）4日發布的財報不如市場預期。 路透
美超微（Super Micro）周二（4日）公布財報，上季營收銳減15%、淨利更慘崩60%，而且都低於已下修過的預期金額，主要受大型AI訂單延後交付時程影響，此外，本季獲利預測也令人失望。消息拖累美超微股價在盤後一度度大跌11%，市場再度質疑美超微把握AI設備需求的能力。

美超微的本季財測，預估排除部分項目後每股盈餘達0.46美元至0.54美元，營收將達100億至110億美元。分析師的平均預期值是每股盈餘0.62美元、營收80.5億美元。

公司說，今年7月到明年6月的本會計年度，全年營收估計至少360億美元，而非先前預期的330億美元。

美超微去年是AI熱潮中投資人追捧的熱門股票，因為公司出品的伺服器被廣泛用於支援快速增長的AI運算。

兩周前美超微公布初步計算的上季業績，意外地大幅低於華爾街預期。公司提及的理由是部分合約延遲至本季才執行，原因是所謂的「設計升級」。同時，公司在開拓新客戶與爭取AI伺服器訂單時，必須調降價格壓制競爭對手，因毛利率承壓。現在的獲利財測又黯淡無光。

美超微執行長梁見後在財報發布後的分析師會議上表示，「市場競爭依然激烈」，「短期內一些大規模的訂單，對毛利率造成壓力」。

梁見後也說，近15億美元的營收從9月底止的一季延後至12月的一季，原因是某大型客戶在最後一刻要求進行伺服器的配置構造升級，「這些延後主要是由於這些新的GPU機櫃的高度複雜性所致，這些機櫃需要精密的整合、測試與驗證，因此在採購與組裝上花費更多時間。」

美超微股價周二收盤時下跌6.6%，報47.40 美元。盤後財報發布後，一度崩跌11%，後來跌幅縮小至8.5%左右。不過今年以來累計仍上漲56%。

公司表示，本季毛利率將比上季下降約3個百分點。財務長韋根德解釋，這是因為公司贏得了一項「大型設計訂單」，但這個大單的業務成本較高。而公司同時也在對新客戶進行投資，包括提供AI工程支援與相關服務。

回顧上季，美超微營收年減15%至50億美元，淨利年比銳減60%至16.83億美元，相當每股盈餘0.26美元，調整後則為0.35美元。營收與獲利均低於分析師的下修過後的平均預期值。分析師在美超微10月23日示警後，改為估計營收60.9億美元、每股盈餘0.41美元。

美超微電腦去年8月錯過提交年度財報期限，之後一直試圖從會計問題中恢復聲譽。歷經安永會計師事務所（Ernst & Young）對公司治理與透明度存有疑慮辭任，最終成功提交了財務報表。但公司今年又再度示警，稱發現內部財務管控有問題；8月時表示已針對重大弱點啟動補救措施，但也警告未來可能仍將出現其他弱點。

