簡直瘋了？「大賣空」貝瑞做空Palantir 再押輝達會下跌

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
「大賣空」貝瑞劇照 美聯社
「大賣空」貝瑞劇照 美聯社

就在電影「大賣空」本尊貝瑞發出對疑似市場過熱的警告後，他旗下避險基金 Scion 資產管理公司揭露已對輝達（NVIDIA）和帕蘭提（Palantir）建立做空位。

周一發布的13F監管文件顯示，貝瑞買進了輝達和Palantir賣權選擇權（put options），可從股價下跌中獲利。同時，他另持有Halliburton和輝瑞（Pfizer）的買權選擇權（call options）。

Palantir 周二股價重挫近8%，儘管該公司第3季營收優於分析師預期，還上調全年營收展望，但市場仍憂心價位過高及AI熱潮能否持續。遭貝瑞做空的消息無異是雪上加霜。輝達股價也受波及而大跌近4%。

Palantir執行長卡普（Alex Karp）周二接受CNBC訪問時說：「我並不反對放空這個概念本身，但應該挑那些不是在做有意義事情的公司。」他說，放空像Palantir和輝達這類公司「簡直瘋了」。

截至周一收盤，Palantir今年以來已大漲超過170%，截至上周五的股價營收比高達85倍，為標普500指數中最高。

Jeffries 分析師周二在報告中寫道：「我們基本上看好這家公司，數字已說明一切。」但他們也指出，Palantir的股價營收比高得離譜，若要押注AI題材，選擇其他標的會更安全。

貝瑞上周在社群平台X上發文，附上一張他在電影《大賣空》中的角色照片，並寫道：「有時候，我們看見泡沫。」

他周一晚間又在帳號上貼出多張圖片，其中包括彭博新聞報導的一張圖表，內容提及輝達等公司涉及「循環融資」的疑慮。

這並非貝瑞頭一次看空輝達。他旗下的避險基金Scion在第1季曾披露，已幾乎清空所有美股持股，並買進針對看空輝達及部分在美上市中概科技股的選擇權。

避險基金 放空 輝達 電影

