加拿大砍移民總人數 積極搶美國高端人才

過去幾年加拿大擴大移民和臨時居民的政策徹底改變，如今將大幅減少臨時居民入境數，永久居民人數則穩定維持在每年38萬，也趁機吸納持美國H1-B簽證的高端人才移民加拿大。

加拿大總理卡尼（Mark Carney）領導的政府周二公布2025年預算案，其中包含一項為期3年的移民水準計畫。新計畫每年將接納加拿大的永久居民人數維持在38萬。

前總理杜魯道（Justin Trudeau）曾大開移民之門，當時曾規劃2025年至2027年每年接納50萬新移民，但去年10月杜魯道還擔任總理時已坦言移民政策失控，因此調降了新移民人數。

如今總理卡尼接續去年底的目標數，將永居人數維持每年38萬，但進一步削減臨時居民的數量，也就是臨時外籍勞工和留學生的數量都將大幅縮水。

聯邦財政部長商鵬飛（François-PhilippeChampagne）表示：「近年來，移民系統管理難度加大，效率降低，入境人數的增長速度超過加拿大以往接納和支持新移民的能力。我們正在重新建置移民系統，使加拿大移民系統走向可持續發展的道路。」

緊縮移民是加拿大跨黨派的共識。

2018年至2024年間，非永久居民佔加拿大總人口的比例翻了一番，達7.5%，社會資源嚴重不足引發了民怨。

如今加拿大宣布2026年僅接收38.5萬名臨時居民，這比2025年接收67.3萬人的數量大幅銳減，降幅高達43%；接下來2027年和2028年則分別接收37萬臨時居民。

其中最引人注目的是留學生名額的減少。這無疑將對許多加拿大大專院校造成沉重打擊，因為它們的國際學生收入已經大幅縮水。

政府最初計劃在未來2年內將留學生簽證名額限制在每年30.5萬個。但卡尼政府決定將數字減半，每年的名額穩定在15萬個，直到2028年為止。

另一方面，加拿大企圖攫取包括美國在內的全球高技能人才到加拿大，因此在預算案中，加拿大宣布啟動一條「加速通道」，方便美國H1-B簽證持有者前往加拿大。

疫情期間，美國科技公司曾瘋狂招聘，但近年來開始大規模裁員。日前美國也對申請H-1B簽證的雇主徵收了10萬美元的費用，加拿大冀盼吸納其中優秀人才。

加拿大2023年也曾推出了一項試點計劃，允許多達1萬名美國H1-B簽證持有者申請加拿大的3年開放工作簽證，名額在24小時內就被搶購一空。

未來13年，加拿大政府將投入17億加元（約373億新台幣），用於吸引「高素質的國際研究人員」到加拿大大學任教。這筆資金將用於一系列措施，例如提供科學研究經費和購置設備。