美元因降息疑慮和避險需求上漲 比特幣跌破10萬美元

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
美元仍具有避險的功用。路透

美元兌歐元周二升至四個月高點，美元指數（DXY）站上100關卡，聯準會（Fed）內部分歧引發對今年底再次降息的懷疑，投資人也向美元尋求避險。比特幣跌破10萬美元，回吐夏季在華爾街狂熱追捧和法人買盤累積的全部漲幅。

整體市場情緒明顯暗淡，美股下跌，政府債券受到追捧，而日圓和瑞士法郎等避險貨幣則保持堅挺。

佩珀斯通高級研究策略師Michael Brown說，「我認為這只是傳統的避險買盤罷了」。他指出美元和日圓走強。

歐元連續五個交易日下跌，跌幅為 0.3%，報 1.1483 美元，為 8 月 1 日以來最弱；美元兌日圓下跌 0.4%，報 153.60 日圓，儘管日圓仍接近最近八個半月的低點。

美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）上漲0.4%至100.224。

Brown說：「儘管美元衰亡論占據了大量媒體版面，但在市場參與者心中，美元仍然是最可靠的避險資產。」

澳幣兌紐元升至12年新高，反映澳、紐兩國貨幣政策前景出現分歧。

紐元在紐約盤尾一度下跌0.5%，報每澳幣1.1513紐元，是2013年底以來最低水準。周三公布的數據顯示，紐西蘭第3季失業率升至9年新高，進一步反映紐西國經濟在上半年零成長後仍舊復甦乏力。

比特幣大跌 7%，報 99,679 美元， 6 月以來首次跌破 100,000 美元關口，較一個月前創下的歷史高點回落逾兩成，等同陷於空頭。乙太幣一度下跌15%，多檔替代幣（altcoins）也出現類似跌勢，今年來不少流動性較低的代幣跌幅已超過五成。

加密幣轉折點出現在10月，當時一波猛烈的強制平倉潮抹去市場上數十億美元多頭部位，之後交易者轉趨觀望。結果比特幣今年漲幅不到一成，不僅落後股市表現，也再度未能發揮投資組合避險功能。

Fed上周如預期降息，但主席鮑爾表示，12 月再次降息並非必然。此後，在美國政府停擺導致經濟數據缺失的情況下，Fed官員對經濟現狀和面臨的風險提出了不同的看法。

CME FedWatch 的數據顯示，交易員目前認為 12 月降息的可能性為 65%，而一周前這一比率為 94%。

英鎊貶值0.9%，至 1.3015 美元，此前英國財政大臣里夫斯闡述了她所面臨的艱難經濟背景，包括高債務水準、低生產力以及頑固的通貨膨脹。

避險 Fed

