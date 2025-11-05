台積電ADR受大盤拖累大跌3.6% 較台北溢價20.7%

快訊

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電

台積電ADR周二（4日）大跌3.6%，收在294.05美元，較台北交易溢價20.7%。

美國股市周二全面下挫，科技股和加密幣首當其衝，華爾街多位高層警告投資人應做好市場回測準備，投資人對價位過高的疑慮再起。

道瓊工業指數收低251.44點，跌幅0.5%，報47,085.24點；標普500指數收跌80.42點，跌幅1.2%，報6,771.55點；那斯達克綜合指數重挫486.09點，跌幅2.0%，報23,348.64點。標普500指數和那斯達克綜合指數均創下10月10日以來最大單日跌幅。

費城半導體指數大跌4%，英特爾（Intel）崩跌6.3%，輝達（NVIDIA）大跌近4%。

台灣加權股價指數周二下跌218.03點，收在28,116.56點。台積電（2330）跌0.3%收在1,505.00元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 237.31 -5.06 239.00 -0.71

中華電 CHT 130.03 -1.06 131.00 -0.74

台積電 TSM 1,815.99 -3.55 1,505.00 20.66

聯電 UMC 46.94 -3.06 47.40 -0.98

*匯率換算依據紐約時間下午6:30的彭博報價

指數 台積電 標普

