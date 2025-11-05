快訊

AMD財報／上季營收大增36%本季財測也超標 但未驚艷投資人盤後跌3%

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
超微（AMD）上季營收與本季財測都優於市場預期。圖為超微執行長蘇姿丰。路透
超微（AMD）上季營收與本季財測都優於市場預期。圖為超微執行長蘇姿丰。路透

超微（AMD）上季營收與本季財測都優於市場預期，反映資料中心基礎設施大規模擴張將帶動該公司AI晶片需求成長。不過AMD先前股價已大漲、投資人預期升高，最新財測未能讓市場驚艷，盤後股價下跌約3%。

AMD周二（4日）在聲明中表示，預期第4季營收約96億美元，雖然略高於分析師平均預估的92億美元，但仍低於部分樂觀預測的99億美元。

在毛利率方面，展望第4季經調整後毛利率為54%，相較下，市場預估值為54.5%；第3季經調整後毛利率同樣為54%，略優於預估。

投資人先前已大舉押注AMD，看好該公司近期與OpenAI和甲骨文達成重大合作協議，後兩家公司計劃在建立AI運算設施時採用AMD的晶片。市場原本預期，AMD終將能打破由輝達（Nvidia）稱霸AI處理器市場的局面。

然而，周三的展望顯示，AMD的回報可能比部分投資人預期還要慢。消息公布後，AMD股價在盤後交易下跌約3%。截至周二收盤，AMD股價報每股250.05美元，今年來已大漲107%，漲幅超過輝達的43%。

回顧上季，AMD營收成長36%，達到92.5億美元，經調整後每股盈餘1.20美元，分別高於市場預期的87億美元與1.17美元。

其中，資料中心業務營收成長22%至43億美元，PC相關業務更暴增73%至40億美元，電玩遊戲領域營收大增181%至13億美元，都優於市場預期。

AMD執行長蘇姿丰在聲明中表示，這些數字代表公司「成長軌跡明顯躍升」。她在分析師會議上表示，到2027年，AI相關業務每年可望創造「數百億美元」營收，而PC晶片業務成長速度也將超越整體市場。

投顧業者Running Point Capital投資長舒爾曼表示，AMD盤後股價下跌可能是短線交易者獲利了結。他說，投資人仍對整體經濟前景與晶片股高估值感到擔憂，這些估值可能需要時間才能消化。

AMD近期達成的合作協議，顯示市場對該公司MI系列AI加速器的興趣日增，這些產品直接與輝達AI晶片競爭。但與輝達一樣，AMD也受到美中科技僵局影響。華盛頓基於國安因素，限制向中國出口高性能AI加速器。AMD先前警告，這些中國出口限制將使公司今年營收減少約15億美元。

AMD周二表示，第3季財報、第4季財測並未包含銷往中國的Instinct MI308晶片營收。

