AI概念股率美科技股重挫 華爾街CEO預告健康修正在所難免

美國股市周二全面下挫，科技股和加密幣首當其衝，華爾街多位高層警告投資人應做好市場回測準備，投資人對價位過高的疑慮再起。

道瓊工業指數收低251.44點，跌幅0.5%，報47,085.24點；標普500指數收跌80.42點，跌幅1.2%，報6,771.55點；那斯達克綜合指數重挫486.09點，跌幅2.0%，報23,348.64點。標普500指數和那斯達克綜合指數均創下10月10日以來最大單日跌幅。

費城半導體指數大跌4%，英特爾（Intel）崩跌6.3%，輝達（NVIDIA）大跌近4%，台積電ADR也跌3.6%。

Capital Group、摩根士丹利和高盛集團的CEO均指出回調可能是健康的走勢。摩根士丹利執行長皮克（Ted Pick）周二在香港表示，股市很容易出現回測，風險包括：貿易緊張局勢、泡沫疑慮和信用債市場的問題。

另外，有跡象顯示聯準會（Fed）下個月可能不會再降息，也令投資人不安。Fed理事庫克說Fed下個月「可能採取行動」。另外兩位官員戴莉(Mary Daly)和古斯比(Austan Goolsbee)則表示，在評估勞動市場放緩和通膨高

於目標水準之際，他們抱持開放態度。美國10年期公債上漲，殖利率從周一的4.106%降至4.09%。

道富投資管理歐洲投資策略與研究主管卡薩姆(Altaf Kassam)表示，地緣政治緊張局勢和政府債務水準也令投資人承壓。他說，在財報季期間，這類風險退居次要位置。

Capital Advisors執行長哈特菲爾德(Jay Hatfield)表示，隨著財報季結束，投資人賣出一些科技股轉進其他有吸引力的公司的股票，這種情況很常見。

科技七雄中有六檔和人工智慧（AI）相關的成長股下跌。比特幣跌破10萬美元。

Horizon Investment Services 執行長Chuck Carlson說：「很多公司的價位都過高，他們的獲利狀況良好，但並不出色，」他說：「這就是獲利了結的一個原因。」

Glenmede投資策略和研究主管普萊德（Jason Pride）說：「這是一場豪賭，我認為市場正開始視為一場豪賭。在投資者能夠確認支出規模能由未來收入證明是合理的之前，我們可能會看到這些股票出現很大波動。」

AI概念股Palantir大跌7.9%，儘管該公司第3季營收超出分析師預期，且調高全年業績展望，投資人擔心該公司價位過高，AI漲勢也難以為繼。

「大空頭」貝瑞旗下基金Scion Asset Management披露持有輝達和Palantir Technologies Inc.看跌部位。

Uber大跌5.1%，此前該公司發布的第3季經營收入不及預期，經調整後獲利預測也低於預估。

在標普500指數的 11 大類股中，科技股跌幅最大，下跌 2.3%。金融股領漲。