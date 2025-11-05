白宮：目前無意對中國出售輝達Blackwell晶片
白宮今天表示，美國總統川普（Donald Trump）政府目前無意對中國出售人工智慧（AI）晶片巨擘輝達（NVIDIA）最先進的Blackwell AI晶片。
路透社報導，白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）在白宮舉行記者會時表示：「至於那些最先進的晶片，
比如Blackwell晶片，我們目前無意賣給中國。」
李威特的說法與川普2日發言口徑一致。當時川普表示，輝達生產的最先進晶片將保留給美國公司，不會提供給中國和其他國家。
自8月以來，外界密切注意川普是否會允許Blackwell晶片的「降規版」銷中，因為他曾暗示可能開放這類晶片銷售。
川普日前赴韓國參加亞太經濟合作會議（APEC）峰會途中曾說，他與中國國家主席習近平會面時將會討論Blackwell晶片議題。但川普之後表示，他與習近平會晤時並未談及此事。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言