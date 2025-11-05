快訊

藍白共識停砍公教年金 修法最快12月拚三讀

黃明志現身駁失蹤 主動赴警局：會給死者家屬交代

白宮：目前無意對中國出售輝達Blackwell晶片

中央社／ 華盛頓4日綜合外電報導

白宮今天表示，美國總統川普（Donald Trump）政府目前無意對中國出售人工智慧（AI）晶片巨擘輝達（NVIDIA）最先進的Blackwell AI晶片。

路透社報導，白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）在白宮舉行記者會時表示：「至於那些最先進的晶片，

比如Blackwell晶片，我們目前無意賣給中國。」

李威特的說法與川普2日發言口徑一致。當時川普表示，輝達生產的最先進晶片將保留給美國公司，不會提供給中國和其他國家。

自8月以來，外界密切注意川普是否會允許Blackwell晶片的「降規版」銷中，因為他曾暗示可能開放這類晶片銷售。

川普日前赴韓國參加亞太經濟合作會議（APEC）峰會途中曾說，他與中國國家主席習近平會面時將會討論Blackwell晶片議題。但川普之後表示，他與習近平會晤時並未談及此事。

川普 Blackwell 白宮

