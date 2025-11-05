輝達攜手德國電信打造AI雲端中心 明年Q1開始營運
美國科技巨擘輝達（Nvidia）與德國電信（Deutsche Telekom）今天宣布，計劃明年初推出一座投資額高達10億歐元（約新台幣355億元）的工業級人工智慧（AI）雲端中心。
法新社報導，德國電信表示，這座「AI工廠」將協助德國與歐洲地區企業「透過安全且自主的資訊科技（IT）基礎設施，開發、訓練並運用AI於各項製造應用，從設計到機器人技術都能涵蓋」。
該中心設於德國南部城市慕尼黑（Munich），將運用數以千計的輝達先進AI晶片，預計2026年第一季營運。
輝達執行長黃仁勳在德國柏林（Berlin）舉行的計畫發表會上表示：「德國的工程與工業實力向來出名，如今將藉由AI獲得強大動力。」
德國最大電信業者德國電信將提供硬體設施，而德國企業思愛普公司（SAP）則負責供應軟體平台，包括各項AI技術，以支援該中心運作。
此一宣布正值歐洲力拚在AI競賽中趕上美、中腳步之際，這兩國已在開發AI模型上取得巨大進展。
與此同時，歐洲境內關於「資料主權」的擔憂也日益升溫，他們強調必須確保公民資料儲存在本地，而非讓美國科技巨頭儲存在海外。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言