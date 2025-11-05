美財長：輝達創新速度快 Blackwell銷售限制可預見解除

美國財政部長貝森特今天說，他可以想像美國人工智慧（AI）業巨擘輝達（Nvidia）最先進的Blackwell晶片有天能獲准賣到中國等國家，因為科技持續進步，輝達會有更好的晶片。

路透社報導，貝森特（Scott Bessent）接受美國財經媒體CNBC訪問時表示：「未來可能有種情況，Blackwell晶片在輝達產品中，效能已經排到第2、第3、第4（等級）。」

他說：「我不知道那會是在12或24個月後，畢竟輝達的創新速度驚人。...那麼到了那個時候，Blackwell就可能獲准販售。」