聽新聞
0:00 / 0:00
美財長：輝達創新速度快 Blackwell銷售限制可預見解除
美國財政部長貝森特今天說，他可以想像美國人工智慧（AI）業巨擘輝達（Nvidia）最先進的Blackwell晶片有天能獲准賣到中國等國家，因為科技持續進步，輝達會有更好的晶片。
路透社報導，貝森特（Scott Bessent）接受美國財經媒體CNBC訪問時表示：「未來可能有種情況，Blackwell晶片在輝達產品中，效能已經排到第2、第3、第4（等級）。」
他說：「我不知道那會是在12或24個月後，畢竟輝達的創新速度驚人。...那麼到了那個時候，Blackwell就可能獲准販售。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言