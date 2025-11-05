聽新聞
0:00 / 0:00

美財長：輝達創新速度快 Blackwell銷售限制可預見解除

中央社／ 華盛頓4日綜合外電報導

美國財政部長貝森特今天說，他可以想像美國人工智慧（AI）業巨擘輝達（Nvidia）最先進的Blackwell晶片有天能獲准賣到中國等國家，因為科技持續進步，輝達會有更好的晶片。

路透社報導，貝森特（Scott Bessent）接受美國財經媒體CNBC訪問時表示：「未來可能有種情況，Blackwell晶片在輝達產品中，效能已經排到第2、第3、第4（等級）。」

他說：「我不知道那會是在12或24個月後，畢竟輝達的創新速度驚人。...那麼到了那個時候，Blackwell就可能獲准販售。」

美國 Blackwell 貝森特

延伸閱讀

普發一萬存將來銀行 享五項權益任選再抽輝達投資金

談以色列輝達海外總部 林右昌：台北可以再加把勁

輝達押注南韓26萬顆晶片！韓AI官員揭黃仁勳說法 真正原因曝光

迎輝達最新進度曝 李四川：本周確定新壽「解約成本」下周送議會

相關新聞

美股早盤／憂AI估值過高恐懼翻湧 費半、那斯達克下殺逾1%

科技股過熱疑慮發酵，加上市場大咖不斷警告股市估值過高，且聯準會（Fed）官員對下月利率政策意見分歧，為市場降息預期澆冷水...

緊追台積！傳ASML組隊相助 三星德州廠將投產2奈米製程晶片

韓國消息指出，半導體設備供應商艾司摩爾（ASML）籌組團隊，協助三星電子的美國德州廠安裝設備，以便生產2奈米製程晶片。

特斯拉1兆美元薪酬馬斯克 大股東挪威主權基金反對

美國電動車大廠特斯拉前十大股東之一的挪威主權財富基金今天說，將投票反對特斯拉提出、價值可能超過1兆美元（約新台幣30兆8...

川普二度當選美國總統滿一年 金融市場經歷關稅和TACO驚濤駭浪

美國總統川普二度當選，在5日屆滿一年，全球金融市場必須在這段期間經歷川普的政策反覆、前所未有的不確定性與劇烈的震盪，不過...

科技股泡沫疑慮、美降息不確定性夾擊 亞股大多收低

投資人擔憂美國科技股泡沫正在形成，而對最新漲勢持觀望態度；加上美國聯邦準備理事會（Fed）官員釋出正負夾雜信號，令其下一...

恐受美AI泡沫疑慮拖累？專家：亞洲科技股估值較低且基本面有撐

亞洲主要股價指數今年來大漲，一半靠大型科技股撐起，令人憂心美國人工智慧（AI）產業火速成長，正吹大亞洲股市泡沫。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。