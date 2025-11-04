AI基礎設施不只有資料中心 亞馬遜首度全資打造海底電纜

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電
為因應雲端運算、人工智慧（AI）與邊緣應用方面日增的需求，亞馬遜正打造Fastnet的海底光纖電纜，將具備相當於可同時串流1,250萬部高畫質電影的傳輸量。路透
遜為因應雲端運算、人工智慧（AI）與邊緣應用方面日增的需求，正打造一條名為Fastnet的海底光纖電纜，將是該公司首個全資擁有的海底電纜專案。

CNBC報導，亞馬遜表示，Fastnet將連接美國馬里蘭州東岸與愛爾蘭科克郡（County Cork），傳輸量超過320個TBps（每秒1兆位元組），相當於可同時串流1,250萬部高畫質電影。

亞馬遜未透露建設成本，但表示該電纜預計於2028年開始運作。亞馬遜過去曾投資包含Jako、Bifrost、Havfrue等海底電纜專案，但Fastnet是該公司首次單獨主導，而該電纜也將強化亞馬遜的網路韌性。

海底光纖通訊電纜承載全球逾95%的跨國數據與語音流量。這些電纜每秒可傳輸數百個TBps的數據，包括政府通訊、金融交易、電子郵件、視訊通話和串流服務。Google、Meta和微軟在內的科技大廠，也已投入海底電纜的基礎建設。

海底電纜 串流

