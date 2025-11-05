美元指數升破100 亞幣低迷…加密幣拋售潮加劇

全球科技股過熱疑慮發酵、加上市場降低對聯準會（Fed）降息的押注，帶動美元指數4日盤中突破100大關，為三個月來首見，亞洲貨幣低迷，加密貨幣拋售潮加劇，日圓匯率則在官員口頭干預匯市後，翻揚強升0.6%。

美元指數4日一度上揚0.24%，報100.115，是8月1日以來首度突破100整數關卡。亞洲貨幣匯率普遍走低，澳幣貶值0.4%，韓元更重貶0.7%。日圓匯率激烈震盪，一度貶值0.17%，報154.48日圓兌1美元，逼近155關卡，但日本財務大臣片山皋月之後再度口頭干預市場，重申政府以高度迫切感緊盯匯率走勢的立場沒有改變，增添當局干預匯市的風險，帶動日圓匯率隨後翻揚強升0.6%，報153.32日圓兌1美元。

比特幣一度跌3.7%，報103,869.28美元，跌破10萬4,000美元，乙太幣也跌6.%至3,488.61美元。

Fed上周雖降息1碼，但主席鮑爾暗示可能是今年最後一次降息，多位決策官員的發言也顯示內部決策立場分歧。同時，華爾街多位主管都對釋出市場價位偏高提出警告，引發科技股過熱疑慮，也使亞洲股匯承受壓力。摩根士丹利執行長皮克（Ted Pick）和高盛執行長都表示，股市未來可能會有重大回檔，但這是市場周期的正常現象。

皮克表示，美國仍有「政策錯誤風險」、地緣政治局勢也不確定，若不是由總經懸崖效應引發，應該樂見股市下跌10%-15%，這是健康發展。蘇德巍也說，在市場的上漲周期中，股市常會走低10%-15%，這不會改變資本流動的的整體方向、或是長期配置，這只是股市攀升後拉回，讓人們有機會重新評估。

針對日圓，高盛和美銀證券都認為，日本當局立即進場干預匯市的風險不高，日圓仍可能進一步走貶。

高盛指出，日圓「顯然沒有處於特別疲軟的水準」，若缺乏關鍵的美國數據，導致市場無法質疑美國成長前景，如果政治注意力重新轉向日本提前大選的可能性，日圓仍可能進一步走弱。