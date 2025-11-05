快訊

藍白共識停砍公教年金 修法最快12月拚三讀

黃明志現身駁失蹤 主動赴警局：會給死者家屬交代

聽新聞
0:00 / 0:00

美元指數升破100 亞幣低迷…加密幣拋售潮加劇

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
全球科技股過熱疑慮發酵、加上市場降低對聯準會（Fed）降息的押注，帶動美元指數4日盤中突破100大關，為三個月來首見。路透
全球科技股過熱疑慮發酵、加上市場降低對聯準會（Fed）降息的押注，帶動美元指數4日盤中突破100大關，為三個月來首見。路透

全球科技股過熱疑慮發酵、加上市場降低對聯準會（Fed）降息的押注，帶動美元指數4日盤中突破100大關，為三個月來首見，亞洲貨幣低迷，加密貨幣拋售潮加劇，日圓匯率則在官員口頭干預匯市後，翻揚強升0.6%。

美元指數4日一度上揚0.24%，報100.115，是8月1日以來首度突破100整數關卡。亞洲貨幣匯率普遍走低，澳幣貶值0.4%，韓元更重貶0.7%。日圓匯率激烈震盪，一度貶值0.17%，報154.48日圓兌1美元，逼近155關卡，但日本財務大臣片山皋月之後再度口頭干預市場，重申政府以高度迫切感緊盯匯率走勢的立場沒有改變，增添當局干預匯市的風險，帶動日圓匯率隨後翻揚強升0.6%，報153.32日圓兌1美元。

比特幣一度跌3.7%，報103,869.28美元，跌破10萬4,000美元，乙太幣也跌6.%至3,488.61美元。

Fed上周雖降息1碼，但主席鮑爾暗示可能是今年最後一次降息，多位決策官員的發言也顯示內部決策立場分歧。同時，華爾街多位主管都對釋出市場價位偏高提出警告，引發科技股過熱疑慮，也使亞洲股匯承受壓力。摩根士丹利執行長皮克（Ted Pick）和高盛執行長都表示，股市未來可能會有重大回檔，但這是市場周期的正常現象。

皮克表示，美國仍有「政策錯誤風險」、地緣政治局勢也不確定，若不是由總經懸崖效應引發，應該樂見股市下跌10%-15%，這是健康發展。蘇德巍也說，在市場的上漲周期中，股市常會走低10%-15%，這不會改變資本流動的的整體方向、或是長期配置，這只是股市攀升後拉回，讓人們有機會重新評估。

針對日圓，高盛和美銀證券都認為，日本當局立即進場干預匯市的風險不高，日圓仍可能進一步走貶。

高盛指出，日圓「顯然沒有處於特別疲軟的水準」，若缺乏關鍵的美國數據，導致市場無法質疑美國成長前景，如果政治注意力重新轉向日本提前大選的可能性，日圓仍可能進一步走弱。

日圓匯率 高盛

延伸閱讀

日本舞者入住旅店行李遭竊 北市警追2清潔員到案

他好奇日本1飯店房間小仍一堆人住 內行曝3關鍵：CP值高

日本列17個重點投資領域 推動日相高市早苗經濟政策

華爾街投銀高層警告「美股恐回檔10%」 美股期指下殺逾1%

相關新聞

美元指數升破100 亞幣低迷…加密幣拋售潮加劇

全球科技股過熱疑慮發酵、加上市場降低對聯準會（Fed）降息的押注，帶動美元指數4日盤中突破100大關，為三個月來首見，亞...

Fed下月降息 內部歧異擴大…政府關門造成經濟數據空窗期

美國聯準會（Fed）決策官員對當前經濟情勢以及所面對的風險，看法仍相當分歧，加上政府關門造成經濟數據空窗期，使官員們在1...

韓砸3.9億美元挺鋼鐵業 提供稅務優惠 鼓勵調節產能

南韓政府4日宣布，將在國內鋼鐵業注資5,700億韓元（3.96億美元），以強化出口競爭力、遏制進口鋼品低價傾銷，並加速科...

澳洲推太陽能共享計畫

澳洲能源部長波溫4日表示，根據一項預定2026年生效的節能計畫，澳洲將每天為家戶提供至少三小時的免費太陽能電力，即使是未...

任天堂好旺上修年度獲利 調高 Switch 2 銷量至1,900萬台

任天堂上半年度獲利優於預期，4日上修年度獲利預測，也上調Switch 2遊戲機銷售預測至1,900萬台，且有望繼續上修。...

AI 飆股估值過高 市場擔憂 Palantir 今年來股價漲逾150%

AI軟體與數據分析業者Palantir第3季營收高於分析師預期，並將全年營收展望調升至44億美元，看好AI的快速普及並帶...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。