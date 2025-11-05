487億美元併購案 美消費保健巨擘誕生

美國消費用品大廠金百利克拉克（Kimberly-Clark）3日宣布，同意以487億元收購知名止痛藥泰諾（Tylenol）製造商Kenvue，成為巨型消費保健用品公司，是今年來規模數一數二大的併購案，預計明年下半年完成。

金百利克拉克表示，將以每股20.01美元收購Kenvue，高於上周五（10月31日）收盤價14.37美元，包含債務，收購總額為487億美元。合併後，金百利克拉克將持有約54%股份，Kenvue持有約46%股份，年營收可望達到320億元。雙方表示，頭三年內可節省下約19億美元成本。

新公司旗下將擁有10個知名品牌，包括李施德林（Listerine）漱口水、好奇紙尿褲（Huggies）與舒潔（Kleenex）紙巾等。

金百利克拉克執行長許明恩為尋找成長契機而大舉押注Kenvue。Kenvue旗下的健康衛生用品，將為合併後的公司，在更高利潤的消費保健市場提供更穩固的根基，有望超越聯合利華（Unilever），成為僅次於寶鹼（P&G）的健康保健品公司。

新公司也將面臨許多逆風。美國總統川普和衛生部長小甘迺迪日前宣稱，泰諾的活性成分與自閉症相關。