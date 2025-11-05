快訊

吳音寧前天赴立法院 已透露台肥董座人事可能生變

藍白共識停砍公教年金 修法最快12月拚三讀

黃明志現身駁失蹤 主動赴警局：會給死者家屬交代

AI 飆股估值過高 市場擔憂 Palantir 今年來股價漲逾150%

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
AI軟體與數據分析業者Palantir第3季營收高於分析師預期，並將全年營收展望調升至44億美元。 （路透）
AI軟體與數據分析業者Palantir第3季營收高於分析師預期，並將全年營收展望調升至44億美元。 （路透）

AI軟體與數據分析業者Palantir第3季營收高於分析師預期，並將全年營收展望調升至44億美元，看好AI的快速普及並帶動企業與政府對其資料分析服務的需求。然而，由於市場擔憂Palantir在股價飆升後的高估值，4日早盤股價仍下跌逾6%。

Palantir在美股3日盤後公布，上季營收成長63%至11.8億美元，高於分析師平均預估的10.9億美元；本季調整後每股盈餘0.21美元，高於分析師預估的0.17美元。展望本季，預期營收將達13.3億美元，也優於市場預期的11.9億美元。

Palantir執行長卡普（Alex Karp）表示：「我們現在處於海拔超高位置。沒有人能與我們比肩。」

Palantir的成長主要集中在美國市場，占營收大宗，但海外市場表現落後。卡普在投資人會議中坦承：「歐洲市場停滯，拖累了我們整體的成長，但仍是我們業務的重要部分。」

來自美國商業客戶的上季營收年增121%，達3.97億美元；美國政府業務營收年增52%，達4.86億美元。

3日正規交易時段，Palantir股價收報每股207.18 美元，創歷史新高，今年來漲幅已超過150%。

不過，市場對AI泡沫的疑慮也隨之升高，截至上周五，Palantir的股價營收比已高達85倍，居標普500指數之冠；根據LSEG數據，Palantir未來12個月預期本益比高達246.2倍，遠高於輝達（Nvidia） 的33.3倍。

D.A. Davidson分析師魯里亞表示，「這些數字完全脫離基本面…這是一家年營收規模40億美元、成長率達63%的公司。市場上沒有任何可比的案例，因此估值才會達到前所未見的水平。」

彭博分析師辛哈表示，投資人可能希望公司能提供更多關於明年的展望，但Palantir這次只針對本季提出預測，「我想大家都希望能聽到一些關於2026年的方向」。

分析師 美國 投資人

延伸閱讀

鴻海（2317）也成飆股！稀飯點009802、00881...10檔ETF「緊抱海公公」

AI軍工飆股Palantir營收大增63% 股價創新高後卻「高處不勝寒」？

M系列材料獲認證的飆股

AI最新熱門工作揭曉！工程師不只要會寫程式 這技能創造更多收入

相關新聞

美元指數升破100 亞幣低迷…加密幣拋售潮加劇

全球科技股過熱疑慮發酵、加上市場降低對聯準會（Fed）降息的押注，帶動美元指數4日盤中突破100大關，為三個月來首見，亞...

Fed下月降息 內部歧異擴大…政府關門造成經濟數據空窗期

美國聯準會（Fed）決策官員對當前經濟情勢以及所面對的風險，看法仍相當分歧，加上政府關門造成經濟數據空窗期，使官員們在1...

韓砸3.9億美元挺鋼鐵業 提供稅務優惠 鼓勵調節產能

南韓政府4日宣布，將在國內鋼鐵業注資5,700億韓元（3.96億美元），以強化出口競爭力、遏制進口鋼品低價傾銷，並加速科...

澳洲推太陽能共享計畫

澳洲能源部長波溫4日表示，根據一項預定2026年生效的節能計畫，澳洲將每天為家戶提供至少三小時的免費太陽能電力，即使是未...

任天堂好旺上修年度獲利 調高 Switch 2 銷量至1,900萬台

任天堂上半年度獲利優於預期，4日上修年度獲利預測，也上調Switch 2遊戲機銷售預測至1,900萬台，且有望繼續上修。...

AI 飆股估值過高 市場擔憂 Palantir 今年來股價漲逾150%

AI軟體與數據分析業者Palantir第3季營收高於分析師預期，並將全年營收展望調升至44億美元，看好AI的快速普及並帶...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。