經濟日報／ 編譯林聰毅／綜合外電

技術授權業者Adeia及其兩家子公司，具狀控告晶片製造商超微公司（AMD）侵害其專利權，被控侵權的產品包括Ryzen桌機處理器和Instinct加速器等。

Adeia公司3日在美國德州西區地方法院提起兩起訴訟，指控超微有多款產品使用其受十項專利保護的技術，包括半導體製造的混合鍵合（hybrid bonding）技術在內，Adeia表示，這項技術能夠提高多層晶片的連接密度。

Adeia在訴狀中說，超微的桌上和筆記型電腦處理器、加速器，以及圖形產品使用了該公司的3D V-Cache技術，侵害其專利權。

這項半導體創新技術能將記憶體設備以3D堆疊方式放置在處理器核心的上方或下方。

Adeia還指控超微涉及間接侵權行為，指稱超微指示其子公司以及透過合約讓包括格芯（GlobalFoundries）、台積電、聯電和三星電子在內的公司供應零部件、組裝或進口侵權產品。

Adeia要求超微賠償其損失，但未透露求償金額，並且請求法院命令超微停止使用其專利技術。超微尚未對此加以評論。

