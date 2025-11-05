任天堂好旺上修年度獲利 調高 Switch 2 銷量至1,900萬台

快訊

經濟日報／ 編譯吳孟真、記者陳昱翔／綜合報導
任天堂上半年度獲利優於預期，4日上修年度獲利預測，也上調Switch 2遊戲機銷售預測至1,900萬台，且有望繼續上修。業界人士指出，目前相關供應鏈全力備貨，以滿足年底歐美耶誕購物旺季需求，初步估計備貨量較往年至少增及二至三成。

任天堂預測，到明年3月止的本年度期間，Switch 2銷售有望達1,900萬台，高於原先預估的1,500萬台。調升展望後，該公司或許仍低估新機需求。根據任天堂網站，Switch 2售價450美元，6月5日上市至9月底止，已售出1,036萬台。

任天堂也將年度營業利益預測，調高16%至3,700億日圓（24億美元）。該公司並預期，全年營收將增加93%至2.25兆日圓（150億美元），淨利則將年增25.5%至3,500億日圓，均高於原先預估。至於上季的表現，營業利益為882.5億日圓（5.75億美元），營收5,272億日圓（34.33億美元），雙雙優於預期。6-9月的上半年度，營收翻漲逾倍至1.1兆日圓，淨利則年增83%至1,989.4億日圓（12.9億美元），高於分析師預期的1,635億日圓。

投資人和分析師預期，隨著年底購物季開跑，Switch 2銷售料將加速。知情人士表示，新機在重要市場仍供不應求，任天堂增產以對，已要求組裝商在明年3月底前，生產2,500萬台，將刷新該公司遊戲機上市首年的銷售紀錄。

東洋證券分析師安田秀樹（音譯）說，任天堂在上半年度就賣掉1,000萬台以上遊戲機，遠超市場預期，為一大驚喜，由於任天堂的下半年度銷售，幾乎從未遜於上半年度，該公司很有可能再次上修銷售預期。

任天堂上修全年財測，也印證近期Switch 2供應鏈持續加班趕工的傳聞。業界人士指出，目前相關供應鏈都在全力備貨中，藉此因應年底歐美購物旺季，初步估計備貨量較往年至少提升二至三成。

據悉，鴻準為Switch 2獨家組裝廠暨機殼供應商，而旺宏則獨家供應唯讀記憶體（ROM），偉詮電提供USB PD晶片、原相是感測元件主要供貨商。

