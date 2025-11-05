Fed下月降息 內部歧異擴大…政府關門造成經濟數據空窗期

快訊

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電
美國聯準會（Fed）決策官員對當前經濟情勢以及所面對的風險，看法仍相當分歧，加上政府關門造成經濟數據空窗期，使官員們在12月Fed決策會議之前的爭議益發激烈。

理事庫克3日表示，Fed的就業與通膨兩大使命都面臨更高的風險，使12月會議可能降息依然「存在」，但並非鎖定。她指出，雖然目前勞動市場「仍然堅實」，但「維持過高利率，使勞動市場大幅惡化的可能性升高」。

她同時也表示，「降息太多，將使通膨預期脫錨的可能性增加」，儘管目前「大部分長期通膨預期仍然偏低而且穩定；「目前雙重使命的處境相當緊張，我注意到雙方面的風險」。

舊金山聯邦準備銀行總裁戴利（鴿派，今年無投票權）也提出類似觀點；她認為10月底Fed降息，是為阻止勞動市場弱化而買下另一份「保險」，對於12月是否再次降息則持「開放心態」。

戴利表示，「如果為了使通膨降到2%，而以數百萬個工作機會作為代價，這是我們絕對要避免的事」。她也表示，通膨仍然太高，Fed必須做出「平衡這些風險」的決策。

艾維克合夥公司經濟學者古哈表示，兩位官員的發言相當於證實，「決策委員會的整體方向已經轉變成12月降息並不像之前那樣篤定，而且較不確定」；兩位官員「都以擔憂勞工而展現鴿派立場」，顯示Fed於12月降息的機率比暫停降息高出一倍，與利率期貨市場的預期大致相當。

「川派」新任理事米倫在彭博電視訪問中，再度表示他主張大幅降息。另一名理事沃勒也指出，他覺得短期利率正約束經濟，因此利率有進一步下降空間。

然而，今年有投票權的芝加哥聯準銀總裁古斯比（鷹派）和堪薩斯聯準銀總裁施密德（鷹派），都因為擔心通膨仍遠高於2%目標，因此對進一步降息持懷疑態度。施密德另指出，股市居高但垃圾債發行額激增，顯示當前貨幣政策只有低度的約束力。他在上次會議中贊成維持利率不變，反對降息。

至於今年都沒有決策投票權的達拉斯聯準銀總裁羅根及克里夫蘭聯準銀總裁哈瑪克，也都反對降息；亞特蘭大聯準銀總裁波斯提克（今年無投票權）同樣不放心再進一步降息。

通膨 Fed 投票

