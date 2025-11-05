韓砸3.9億美元挺鋼鐵業 提供稅務優惠 鼓勵調節產能

南韓政府4日宣布，將在國內鋼鐵業注資5,700億韓元（3.96億美元），以強化出口競爭力、遏制進口鋼品低價傾銷，並加速科技創新。

這項方案是南韓調整產業結構計畫的一環，內容含4,000億韓元出口擔保計畫，目標在強化出口產業供應鏈；另將提供1,700億韓元政策融資，鼓勵企業現代化並調整產能。

財長暨副總理具潤哲在部會首長會上說：「韓美關稅協議敲定後，壓迫我國經濟的不確定性大致減輕。政府將持續強化我國產業的核心競爭力，以確保因應外部衝擊的韌性。」

按新方案，政府首先將聚焦一般用途鋼材，尤其是鋼筋。這種重要建材因供過於求，已削弱業者獲利能力，導致對進口依賴增加。

自願調整產能的公司，將符合稅務優惠與財務支持資格，而尚待國會審議的「鋼鐵業特別法」將研擬其他措施。

為反制低價進口鋼品，南韓當局打算擴大反傾銷稅實施範圍，把涉及透過第三國和保稅區迂迴輸入的鋼品也納入。

政府也打算在2030年之前，投資2,000億韓元發展10種特級碳鋼，使高級鋼國內自製率從12%提高到20%，那將超越日本的17%，並與德國的38%拉近差距。

長期而言，首爾的目標是奠定南韓在低碳製鋼的領導地位，促進氫能生產技術和人工智慧（AI）驅動的製造流程優化，以降低碳排放並提高生產力。

同日，南韓總統李在明公布規模創紀錄的728兆韓元（5,250億美元）新年度預算案，以人工智慧（AI）為核心，希望帶領國家進入AI時代。

這是李在明6月上任以來首度在國會發表預算演說，他形容這份2026年預算案是「第一份迎接AI時代的國家預算」。

李在明並表示，「在AI時代，晚一天就代表落後整整一個世代」，「由於我們起步晚，現在必須加快步伐，更加努力地追趕領先者－只有這樣，我們才有機會」。

南韓2026年預算規模比2025年增加8.1%，提高AI投資兩倍多至10.1兆韓元（70億美元），希望讓南韓躋身全球AI三大強權。其中，2.6兆韓元將投資於把AI引入各種商業與日常活動，7.5兆韓元將用於培育人才與發展基礎設施。