澳洲推太陽能共享計畫

澳洲能源部長波溫4日表示，根據一項預定2026年生效的節能計畫，澳洲將每天為家戶提供至少三小時的免費太陽能電力，即使是未安裝太陽能板的家戶也能受惠。

路透報導，這項「太陽能共享」（Solar Sharer）計畫，將讓用戶在一天中發電量最高的正午時段獲得免費的太陽能電力。新南威爾斯、南澳和昆士蘭東南部等地將於明年7月率先適用，2027年前將擴展到其他地區。

波溫說：「無論民眾家裡是否加裝太陽能板，也無論是自住或租屋，只要能將用電時間移至零電價時段，就能直接受益。越多人響應並改變用電習慣，整個電力系統的效益就越大，進而降低所有用戶的電費。」

澳洲約有400萬戶家庭在屋頂安裝太陽能板，在陽光充足的午後尖峰時段，發電量有時會大到讓電價轉為負值；然而，數小時之後就進入用電高峰，對電網造成壓力。

AGL和OVO能源等澳洲能源公司，早已提供一些有限的免費電價方案。但澳洲能源協會執行長金妮兒批評，政府事先並未徵詢各方意見，這將傷害產業信心，尤其是小型的電力零售業者。

波溫在2022年設定目標，要在2030年前達到82%的再生能源發電，此外還有立法目標，即碳排放量需比2005年的水準減少43%。