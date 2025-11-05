普京下令12月前制定稀土開采路線圖

（德國之聲中文網）根據克裡姆林宮網站公布的部長任務清單，普京同時要求內閣采取措施，發展俄羅斯與中國及朝鮮邊境地區的交通聯通網絡。

稀土元素被廣泛應用於智能手機、電動汽車以及武器系統等領域，在國際貿易中具有重要的戰略意義。

今年4月，美國總統特朗普與烏克蘭簽署協議，允許美國在烏克蘭新的礦產交易中獲得優先權，並為烏克蘭的戰後重建投資提供資金支持。

俄羅斯方面表示，有興趣與美國在稀土項目上開展合作，但由於結束烏克蘭戰爭未見進展，此類合作的前景仍不明朗。

中國作為全球主要稀土生產國，今年針對美國關稅措施作出反制，對稀土出口實施了新的限制措施。

普京的最新指令文件總結了他9月出席遠東經濟論壇後提出的行動要點，並未詳細說明俄羅斯稀土發展計劃的具體細節。

加強中朝俄邊境交通聯系

除此之外，普京還要求政府在中俄邊境及朝俄邊境建設“多式聯運交通與物流中心”。

他指出，相關地點應包括兩座現有的中俄鐵路大橋以及一座計劃新建的朝俄橫跨圖們江公路橋，並強調這座通往朝鮮的新橋必須在2026年投入使用。

烏克蘭戰爭爆發後，在西方國家對其實施制裁以來，俄羅斯的兩個遠東鄰國中國和朝鮮均加深了與莫斯科在經濟領域的合作。

