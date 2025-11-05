快訊

鳳凰颱風估今生成 吳德榮：各國預測路徑皆在台灣附近北轉

普京下令12月前制定稀土開采路線圖

德國之聲／ 德國之聲

（德國之聲中文網）根據克裡姆林宮網站公布的部長任務清單，普京同時要求內閣采取措施，發展俄羅斯與中國及朝鮮邊境地區的交通聯通網絡。

稀土元素被廣泛應用於智能手機、電動汽車以及武器系統等領域，在國際貿易中具有重要的戰略意義。

今年4月，美國總統特朗普與烏克蘭簽署協議，允許美國在烏克蘭新的礦產交易中獲得優先權，並為烏克蘭的戰後重建投資提供資金支持。

俄羅斯方面表示，有興趣與美國在稀土項目上開展合作，但由於結束烏克蘭戰爭未見進展，此類合作的前景仍不明朗。

中國作為全球主要稀土生產國，今年針對美國關稅措施作出反制，對稀土出口實施了新的限制措施。

普京的最新指令文件總結了他9月出席遠東經濟論壇後提出的行動要點，並未詳細說明俄羅斯稀土發展計劃的具體細節。

拓展閱讀——G7應對中國稀土主導地位 北京批“小圈子”

加強中朝俄邊境交通聯系

除此之外，普京還要求政府在中俄邊境及朝俄邊境建設“多式聯運交通與物流中心”。

他指出，相關地點應包括兩座現有的中俄鐵路大橋以及一座計劃新建的朝俄橫跨圖們江公路橋，並強調這座通往朝鮮的新橋必須在2026年投入使用。

烏克蘭戰爭爆發後，在西方國家對其實施制裁以來，俄羅斯的兩個遠東鄰國中國和朝鮮均加深了與莫斯科在經濟領域的合作。

DW中文有Instagram！歡迎搜尋dw.chinese，看更多深入淺出的圖文與影音報道。

© 2025年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

本文章由德國之聲授權提供】

相關新聞

美元指數升破100 亞幣低迷…加密幣拋售潮加劇

全球科技股過熱疑慮發酵、加上市場降低對聯準會（Fed）降息的押注，帶動美元指數4日盤中突破100大關，為三個月來首見，亞...

Fed下月降息 內部歧異擴大…政府關門造成經濟數據空窗期

美國聯準會（Fed）決策官員對當前經濟情勢以及所面對的風險，看法仍相當分歧，加上政府關門造成經濟數據空窗期，使官員們在1...

AI概念股率美科技股重挫 華爾街CEO預告健康修正在所難免

美國股市周二全面下挫，科技股和加密幣首當其衝，華爾街多位高層警告投資人應做好市場回測準備，投資人對價位過高的疑慮再起。

普京下令12月前制定稀土開采路線圖

（德國之聲中文網）根據克裡姆林宮網站公布的部長任務清單，普京同時要求內閣采取措施，發展俄羅斯與中國及朝鮮邊境地區的交通聯通網絡。 稀土元素被廣泛應用於智能手機、電動汽車以及武器系統等領域，在國際

韓砸3.9億美元挺鋼鐵業 提供稅務優惠 鼓勵調節產能

南韓政府4日宣布，將在國內鋼鐵業注資5,700億韓元（3.96億美元），以強化出口競爭力、遏制進口鋼品低價傾銷，並加速科...

澳洲推太陽能共享計畫

澳洲能源部長波溫4日表示，根據一項預定2026年生效的節能計畫，澳洲將每天為家戶提供至少三小時的免費太陽能電力，即使是未...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。