美股早盤／憂AI估值過高恐懼翻湧 費半、那斯達克下殺逾1%

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
美股4日早盤開低走低，眾多利空同時發酵。路透
美股4日早盤開低走低，眾多利空同時發酵。路透

科技股過熱疑慮發酵，加上市場大咖不斷警告股市估值過高，且聯準會（Fed）官員對下月利率政策意見分歧，為市場降息預期澆冷水，美股4日早盤開低走低。

道瓊工業指數早盤重挫0.7%，標普500指數重挫0.9%，那斯達克指數跌1.2%，費城半導體指數跌1.8%。

輝達和台積ADR均摔2%左右，超微（AMD）也跌2%。AI飆股Palantir財報優預期，但仍暴跌8%。

亞股4日已先反映，日、台、韓均從歷史高點下挫，投資人從科技股帶動的強勁漲勢中獲利了結。而前一日公布的美國ISM製造業數據疲弱，也打壓市場情緒。

另外電影「大賣空」（The Big Short）電影原型貝瑞（Michael Burry）名下的Scion資產管理公司，已經出手做空輝達與Palantir。

華爾街投資銀行的高層警告，美股可能會在未來一兩年回檔10%以上。。摩根士丹利執行長皮克（Ted Pick）和高盛執行長蘇德巍雙雙表示，未來可能會有重大回檔，跌幅可達10%-15%，但他們也強調，這種拉回是市場周期的正常現象。

大摩皮克說，若不是由總經懸崖效應引發，應該樂見股市下跌10%-15%，這是健康發展。

高盛蘇德巍也說，市場上漲周期之際，股市常會走低10%-15%，這不會改變資本流動的的整體方向、或是長期配置；這只是股市攀升後拉回，讓人們有機會重新評估。

比特幣也欲振乏力，一度跌3.7%，報103,869.28美元，跌破10萬4,000美元，乙太幣也跌6.%至3,488.61美元。

指數 科技股 回檔

延伸閱讀

華爾街投銀高層警告「美股恐回檔10%」 美股期指下殺逾1%

談以色列輝達海外總部 林右昌：台北可以再加把勁

輝達押注南韓26萬顆晶片！韓AI官員揭黃仁勳說法 真正原因曝光

迎輝達最新進度曝 李四川：本周確定新壽「解約成本」下周送議會

相關新聞

美股早盤／憂AI估值過高恐懼翻湧 費半、那斯達克下殺逾1%

科技股過熱疑慮發酵，加上市場大咖不斷警告股市估值過高，且聯準會（Fed）官員對下月利率政策意見分歧，為市場降息預期澆冷水...

特斯拉1兆美元薪酬馬斯克 大股東挪威主權基金反對

美國電動車大廠特斯拉前十大股東之一的挪威主權財富基金今天說，將投票反對特斯拉提出、價值可能超過1兆美元（約新台幣30兆8...

緊追台積！傳ASML組隊相助 三星德州廠將投產2奈米製程晶片

韓國消息指出，半導體設備供應商艾司摩爾（ASML）籌組團隊，協助三星電子的美國德州廠安裝設備，以便生產2奈米製程晶片。

川普二度當選美國總統滿一年 金融市場經歷關稅和TACO驚濤駭浪

美國總統川普二度當選，在5日屆滿一年，全球金融市場必須在這段期間經歷川普的政策反覆、前所未有的不確定性與劇烈的震盪，不過...

科技股泡沫疑慮、美降息不確定性夾擊 亞股大多收低

投資人擔憂美國科技股泡沫正在形成，而對最新漲勢持觀望態度；加上美國聯邦準備理事會（Fed）官員釋出正負夾雜信號，令其下一...

恐受美AI泡沫疑慮拖累？專家：亞洲科技股估值較低且基本面有撐

亞洲主要股價指數今年來大漲，一半靠大型科技股撐起，令人憂心美國人工智慧（AI）產業火速成長，正吹大亞洲股市泡沫。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。