緊追台積！傳ASML組隊相助 三星德州廠將投產2奈米製程晶片

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
據傳半導體設備供應商艾司摩爾（ASML）籌組團隊，協助三星電子的美國德州廠安裝設備。路透

韓國消息指出，半導體設備供應商艾司摩爾ASML）籌組團隊，協助三星電子的美國德州廠安裝設備，以便生產2奈米製程晶片

科技媒體Wccftech引述韓媒Fnnews報導，ASML近來在德州奧斯汀地區，刊登「現場服務工程師」的徵才告示，內容寫道將協助裝設三星的極紫外光（EUV）微影設備。簡而言之，ASML成立團隊讓三星能加速安裝設備，以生產2奈米環繞式閘極（GAA）晶片。業界消息人士說，三星的德州泰勒廠接近投產階段。

另一方面，ASML也成立另一現場服務團隊，負責在全套設備運抵之前進行安裝與測試。三星沒有這些設備，不可能啟動2奈米GAA製程。先前傳出，三星已在9月底開始量產自家的行動處理器Exynos 2600，但初期產量據傳每月只有1.5萬組。

三星購買ASML的EUV設備，有望加速2奈米GAA製程進展、提高良率。報導稱高通收到了驍龍8 Elite Gen 5處理器樣片，採2奈米製程生產，並暗示若良率提高，可望下單三星代工。

