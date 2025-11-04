泰國誓言打擊跨國網路詐騙 年底邀美澳辦國際會議

泰國外交部表示，將舉行打擊跨國犯罪及網路詐騙的國際會議，有意邀請美國、澳洲等區域外的國家共同主辦，日期可能在今年底。另外，總理阿努廷今天強調，泰國將繼續打擊詐騙，誓言要消除網路犯罪。

泰國外交部今天表示，泰國高度重視打擊網路詐騙與網路犯罪，並在剛結束的亞太經濟合作會議（APEC）峰會和東南亞國家協會（ASEAN）提議，將舉辦一場以跨國犯罪為主題的國際會議，以加強執法合作，並促進預防與保護受害者工作，同時增加資訊共享和協調能力。

發言人尼孔德（Nikorndej Balankura）說，泰國已提交一份關於跨國犯罪和網路詐騙的國際會議提案，會議可能在年底舉行，「鑑於此議題在國際上的重要性，總理表示有意邀請（美國和澳洲），或與美澳等區域外的國家共同主辦此次會議」。

他補充，泰國政府盡力在今年底前舉辦這場國際會議，會議日期可能落在12月，但由於12月底的長假，一些主要國家可能無法參加。

另外，泰國總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）今天在第43屆東協警察會議上，誓言泰國將無一例外地繼續打擊詐騙，並強調無論其影響力或政治立場如何，任何人若涉及網路犯罪，都不能逃過調查。

他指出，政府決心要消除網路犯罪，其中包括詐騙和人口販運，因為它們不利於經濟、財產和公共安全。

阿努廷還表示，目前正和柬埔寨討論加強反詐騙的措施。泰國警方透露，目前正討論就詐騙問題派遣泰國警察至柬埔寨。

泰國「民族報」（The Nation）報導，泰國皇家警察助理局長吉拉波（Jirabhop Bhuridej）表示，泰國將就派遣警察赴柬埔寨處理詐騙問題展開磋商。他強調，希望能派遣警察赴柬埔寨觀察與合作，特別是面臨類似網路犯罪問題的國家。

不過，吉拉波也指出，泰國警察在柬埔寨境內將不具備逮捕或調查的權限，但會與當地政府密切配合。

他補充說，針對泰國境內關鍵詐騙犯的調查行動會持續進行，而資訊交流與實地合作至關重要，因此，派遣警員赴柬埔寨將比從泰國境內調查更有效。