Switch 2買氣火爆！任天堂調升銷售展望 財報財測優預期

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電
任天堂Switch 2遊戲機，截至9月底已售出1,036萬台，該公司4日上修本年度銷售預測至1,900萬台，高於原先預估。路透
任天堂Switch 2遊戲機，截至9月底已售出1,036萬台，該公司4日上修本年度銷售預測至1,900萬台，高於原先預估。路透

任天堂Nintendo）上半年度獲利優於預期，4日上修年度獲利預測，也上調Switch 2遊戲機銷售預測至1,900萬台。

任天堂上修止於明年3月的年度Switch 2銷售預測，由原先的1,500萬台調高至1,900萬台。調升展望後，該公司或許仍低估新機需求。根據任天堂網站，Switch 2售價450美元，6月5日上市至9月底止，已售出1,036萬台。

任天堂也將年度營業利益預測，調高16%至3,700億日圓（24億美元）。該公司並預期，年度營收將增加93%至2.25兆日圓（150億美元），淨利則將年增25.5%至3,500億日圓，均高於原先預估。

上季任天堂營業利益為882.5億日圓（5.75億美元），營收則是5,272億日圓（34.33億美元），雙雙優於預期。6-9月的上半年度，營收翻漲逾倍至1.1兆日圓，淨利則年增83%至1,989.4億日圓（12.9億美元），高於分析師預期的1,635億日圓。

投資人和分析師預期，隨著年底購物季開跑，Switch 2銷售料將加速。知情人士表示，新機在重要市場仍供不應求，任天堂增產以對，已要求組裝商在明年3月底前，生產2,500萬台。

東洋證券分析師安田秀樹（音譯，Hideki Yasuda）說，任天堂在上半年度就賣掉1,000萬台以上遊戲機，遠超市場預期，為一大驚喜，由於任天堂的下半年度銷售，幾乎從未遜於上半年度，該公司很有可能再次上修銷售預期。

任天堂 分析師 售價 Nintendo Switch2 財報

