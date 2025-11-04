快訊

北檢偵辦太子集團跨國詐騙！搜索47處拘提25名員工 扣押物價值45.2億

已持股逾1成 寶佳集團正式宣告要併中工！經營權攻防戰浮上檯面

人消失了？黃明志捲謝侑芯命案追緝6小時未果 警方證實列入通緝名單

華爾街投銀高層警告「美股恐回檔10%」 美股期指下殺逾1%

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
亞股4日漲多拉回，美股期指跟跌。路透
亞股4日漲多拉回，美股期指跟跌。路透

亞股4日漲多拉回，美股期指跟跌；華爾街投資銀行的高層警告，美股可能會在未來一兩年回檔10%以上，但強調這種走勢是正向發展。

亞股4日綠油油，日股、台股、韓股均從歷史高點下挫，投資人從科技股帶動的強勁漲勢中獲利了結。而美國經濟數據疲弱，也打壓市場情緒。

與此同時，標普500期指、那斯達克100期指4日均重挫逾1%。

儘管美國經濟放緩且政府停擺，今年全球股市仍迭創新高，加劇市場對股市估值過高的擔憂。摩根士丹利執行長皮克（Ted Pick）和高盛執行長蘇德巍雙雙表示，未來可能會有重大回檔，但這種拉回是市場周期的正常現象。

大摩皮克說，若不是由總經懸崖效應引發，應該樂見股市下跌10%-15%，這是健康發展。

高盛蘇德巍也說，市場上漲周期之際，股市常會走低10%-15%，這不會改變資本流動的的整體方向、或是長期配置；這只是股市攀升後拉回，讓人們有機會重新評估。

亞股 回檔 美國 美股 華爾街

延伸閱讀

棒球／文武二刀流！慶應大強打獲小熊小聯盟邀約 捨內定高盛圓夢陷兩難

台光電目標價 喊1,695

大摩逾1個月3度調降！外資紛紛下調聯發科評等與目標價 原來是這原因

台達電、光寶科 獲力挺

相關新聞

輝達押注南韓26萬顆晶片！韓AI官員揭黃仁勳說法 真正原因曝光

美國晶片巨頭輝達10月31日宣布將向南韓提供26萬顆人工智慧（AI）專用晶片，韓媒指出，主要考量在於南韓兼具軟體開發與製...

Switch 2買氣火爆！任天堂調升銷售展望 財報財測優預期

任天堂（Nintendo）上半年度獲利優於預期，4日上修年度獲利預測，也上調Switch 2遊戲機銷售預測至1,900萬...

日本列17個重點投資領域 推動日相高市早苗經濟政策

日本政府今天在內閣會議成立「日本成長戰略本部」盼推動強而有力的經濟成長，並已經在首場會議決定將重點投資造船、國防等17個...

華爾街投銀高層警告「美股恐回檔10%」 美股期指下殺逾1%

亞股4日漲多拉回，美股期指跟跌；華爾街投資銀行的高層警告，美股可能會在未來一兩年回檔10%以上，但強調這種走勢是正向發展...

安世半導體僵局如何解套？德國汽車零件大廠搶辦大陸出口豁免

汽車零組件供應商急於尋求中國對安世半導體晶片的出口限制豁免，希...

「別人有富爸爸我沒有」全球繼承潮估將轉移70兆美元 加劇貧富差距

由經濟學家與倡議人士組成的專家小組發表報告警告，未來十年，全球將有超過70兆美元的財富透過繼承轉移給下一代，這將加劇貧富...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。