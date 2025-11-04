安世半導體僵局如何解套？德國汽車零件大廠搶辦大陸出口豁免

汽車零組件供應商急於尋求中國對安世半導體晶片的出口限制豁免，希望透過政治途徑解決這場已經引發汽車產業停產恐慌的貿易僵局。

路透社報導，安世半導體（Nexperia）生產的基礎晶片被廣泛應用在汽車零件上。荷蘭政府出於對該公司中國母公司聞泰科技的疑慮而接管這家荷蘭企業，荷、中爆發安世半導體主導權之爭導致汽車組裝線有停工之虞。

隨著中國於1日表示，將考慮對受到影響的晶片出口予以豁免，業界對於透過政治途徑解決此事燃起希望。

德國汽車零組件大廠采埃孚（ZF）表示，正在與中國當局合作，致力確保晶片供應。該公司昨天示警，若供應吃緊進一步惡化，將不得不強制員工休假。

另一家供應商歐摩威（Aumovio）也已尋求豁免。據知情人士透露，該公司已向中國商務部遞件申請。不過公司發言人拒絕評論此事。

歐洲最大車廠福斯汽車（Volkswagen）仍然無法保證德國廠區本週之後能夠維持生產。博世集團（Bosch）也因原料吃緊，已經通報其薩士吉特（Salzgitter）廠實施無薪假的計畫。

采埃孚表示，公司也正在預先準備這類措施，目前無法確認中國晶片供貨何時恢復，以及能夠恢復到什麼程度。

與此同時，歐洲聯盟主管貿易事務的執行委員塞夫柯維奇（Maros Sefcovic）今天表示，正在推進安世半導體相關談判。

他在社群平台X發文指出，他「對安世半導體的進展表示歡迎，這對恢復半導體供應鏈至關重要」。

塞夫柯維奇表示，相關工作「持續朝向擺脫出口管制障礙、多元化歐盟生態系統的持久穩定方向前進」。