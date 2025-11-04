「別人有富爸爸我沒有」全球繼承潮估將轉移70兆美元 加劇貧富差距

快訊

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
未來十年，全球將有超過70兆美元的財富透過繼承轉移給下一代，料將加劇貧富差距。示意圖。美聯社
由經濟學家與倡議人士組成的專家小組發表報告警告，未來十年，全球將有超過70兆美元的財富透過繼承轉移給下一代，這將加劇貧富差距。他們呼籲G20集團採取積極對策。

英國衛報報導，一這份報告選在G20峰會22日於約翰尼斯堡舉行前發布。專家小組指出，除非建立一個類似「聯合國政府間氣候變遷專門委員會」的常設監測機制，否則全球貧富情況將在未來十年持續惡化。

諾貝爾經濟學獎得主史提格里茲指出，這份受南非總統拉瑪佛沙委託進行的研究顯示，全球超過80%的國家的貧富差距正在擴大。其中，涵蓋全球90%人口的83%國家符合世界銀行對「高度不平等」的定義，而這些國家發生民主倒退的可能性，是相對平等國家的七倍。

專家小組建議，G20應成立常設的「全球不平等監測小組」，負責追蹤財富分配趨勢、評估不平等造成的影響，並提出相應政策方案，供各國決策者參考。貧富差距擴大正削弱民主制度並助長民粹主義。

最新分析顯示，2000年至2024年間，全球最富有的1%人口攫取了所有新創造財富中的41%，而底層50%人口僅分配到1%。

G20峰會 貧富 財富 遺產

