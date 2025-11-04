澳洲推太陽能共享計畫 每日供應家戶3小時免費電力

快訊

中央社／ 伯斯4日綜合外電報導

澳洲能源部長波溫（Chris Bowen）今天表示，根據一項預計於2026年生效的節能計畫，澳洲將每天為家戶提供至少3小時的免費太陽能電力，即使是未安裝太陽能板的家戶也能受惠。

路透社報導，這項「太陽能共享」（Solar Sharer）計畫將在新南威爾斯州、南澳州和昆士蘭州東南部率先上路，之後再擴展到其他地區。

用戶將在一天中發電量最高的正午時段獲得免費的太陽能電力。

波溫說：「無論民眾是否擁有太陽能板，也無論是自住或租屋，只要能將用電時間移至零電價時段，就能直接受益。越多人響應並轉移用電習慣，整個電力系統的效益就越大，進而降低所有用戶的電費。」

消息一出，澳洲兩大電力供應商AGL與OriginEnergy的股價在午後下跌了3%。

澳洲約有400萬戶家庭在屋頂安裝太陽能板，在陽光充足的午後尖峰時段，發電量有時會大到讓電價轉為負值；然而，用電高峰卻往往在數小時之後，對電網造成壓力。

波溫在2022年設定目標，要在2030年前達到82%的再生能源發電，此外還有立法目標，即碳排放量需比2005年的水平減少43%。

