Alphabet擬推多期債券 擴大AI投資及償還舊債
Google母公司Alphabet計劃發行多期的無擔保高級債券，進軍美元及歐元的債券市場。
根據穆迪評等公司（Moody's Ratings）今天的報告，Alphabet計劃將這次發債所得用於一般企業用途，包括可能償還部分債務。
Alphabet上一次發債是在今年4月，首次在歐元債券市場籌集了67.5億歐元。
科技同業甲骨文（Oracle）於9月募集了180億美元新債，而臉書母公司Meta上個月則發行了300億美元債券。
路透社報導，市場對Alphabet及其他科技集團的雲端和人工智慧（AI）服務需求，正持續成長。
穆迪高級信貸分析師艾尼姆（Emile El Nem）表示：「這些企業都說，他們現有產能已經接近極限。」
他指出，若再加上AI運算可能帶來的需求，讓人覺得，科技公司進入債市是個明顯趨勢。
他也表示，Alphabet、Oracle和Meta在同業中負債比例較低。
