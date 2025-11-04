南韓總統李在明公布創紀錄的「AI核心」預算 拚躋身全球AI三大強權
南韓總統李在明4日發表首場預算演說，公布規模創紀錄的728兆韓元（5,250億美元）新年度預算案，以人工智慧（AI）為核心，希望帶領南韓進入AI時代。
這是李在明6月上任以來，首度在國會發表預算演說，形容這份2026年預算案是「第一份迎接AI時代的國家預算」，「在AI時代，晚一天就代表落後整整一個世代」，「由於我們起步晚，現在必須加快步伐，更加努力地追趕領先者－只有這樣，我們才有機會」。
南韓2026年預算規模比2025年增加8.1%，提高AI投資兩倍多至10.1兆韓元（70億美元），希望讓南韓躋身全球AI三大強權。其中，2.6兆韓元將投資於把AI引入各種商業與日常活動，7.5兆韓元將用於培育人才與發展基礎設施。
李在明說，AI將成為機器人等未來關鍵產業競爭力的基石，矢言將結合南韓的製造基礎與即時數據，培育「物理AI」（又稱實體AI），同時推動生技、公共健康、教育及稅務等領域廣泛採用AI。他也提出提高南韓運算能力與訓練技能嫻熟勞工的忌諱，政府將加速採購高效能電腦晶片，提供先進AI教育。
首爾當局也提高國防預算8.2%到66.3兆韓元，使國防支出占國內生產毛額（GDP）比率升至2.4%。
為鼓勵生育，南韓明年提高領取育兒津貼的孩童年齡上限，從7歲提高到8歲，並且計劃在李在明任內逐步拉高到12歲，同時推出「年輕未來儲蓄」計畫。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言