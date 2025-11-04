SK海力士股價狂飆逾240% 南交所罕見示警 異常續漲恐被停牌

快訊

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
南韓晶片大廠SK海力士的股價今年來狂飆逾240%。路透
南韓晶片大廠SK海力士的股價今年來狂飆逾240%。路透

輝達高頻寬記憶體（HBM）主要供應商、南韓晶片大廠SK海力士（SK Hynix）今年股價狂飆逾240%，引發南韓交易所罕見出手示警，指市場過熱。

交易所周一晚間對SK海力士發布效期一天的「投資注意」警告，理由是漲勢異常，導致該股周二重挫超過5%，創近三周最大單日跌幅。

交易所說，若該股持續異常上漲，包括三個交易日內大漲達100%等八項條件，將升級進入「投資警示」；如果之後還連續兩日上漲40%，則可能暫停交易一天。

