加拿大總理將公布首份預算案 助降低對美國依賴

中央社／ 渥太華3日綜合外電報導
加拿大總理卡尼（Mark Carney）。路透
加拿大總理卡尼（Mark Carney）的政府將於明天公布首份預算案。卡尼表示，這份支出計畫將為在美國關稅壓力下開始承受衝擊的經濟體提供「解方」。

法新社報導，美國總統川普讓美加關係陷入前所未見的動盪，在今年踏入政壇前曾領導加拿大與英格蘭中央銀行的卡尼，將自己塑造成能帶領加拿大走出這段時期的理想人選。

川普的關稅措施對加拿大造成嚴重打擊，導致失業率上升，也使汽車、鋁材與鋼鐵等關鍵產業的企業經營壓力加劇。

卡尼本週末在韓國出席亞太經濟合作會議（APEC）峰會後向媒體表示：「在美國新貿易政策帶來的阻力下，我們還能從哪裡找到成長動能？」他說：「這份預算案將回答這個問題。」

他的自由黨政府表示，這份預算將因應加拿大所面臨的嚴峻新地緣政治現實。

這份支出計畫的具體細節將保密，直到財政部長明天在國會公布預算案為止。

外界預期，最引人矚目的計畫之一將是大幅增加國防支出，讓加拿大達到北大西洋公約組織（NATO）目標。

資金也將用於一系列國家計畫，卡尼認為，由於與美國經濟關係出現「裂痕」，這些計畫對加拿大經濟主權至關重要，涵蓋港口擴建、能源生產以及建設偏遠地區關鍵礦產開採所需的基礎建設。

財政部長沈潘（Francois-Philippe Champagne）稱他明天將提出的方案是「投資型預算案」。他說：「目標是打造明日的加拿大。」

卡尼本週末表示，這份預算案將有助於「減少我們對美國的依賴」，但指出這類轉型變化「不可能在一夜之間發生。」

