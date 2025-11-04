加拿大總理將公布首份預算案 助降低對美國依賴
加拿大總理卡尼（Mark Carney）的政府將於明天公布首份預算案。卡尼表示，這份支出計畫將為在美國關稅壓力下開始承受衝擊的經濟體提供「解方」。
法新社報導，美國總統川普讓美加關係陷入前所未見的動盪，在今年踏入政壇前曾領導加拿大與英格蘭中央銀行的卡尼，將自己塑造成能帶領加拿大走出這段時期的理想人選。
川普的關稅措施對加拿大造成嚴重打擊，導致失業率上升，也使汽車、鋁材與鋼鐵等關鍵產業的企業經營壓力加劇。
卡尼本週末在韓國出席亞太經濟合作會議（APEC）峰會後向媒體表示：「在美國新貿易政策帶來的阻力下，我們還能從哪裡找到成長動能？」他說：「這份預算案將回答這個問題。」
他的自由黨政府表示，這份預算將因應加拿大所面臨的嚴峻新地緣政治現實。
這份支出計畫的具體細節將保密，直到財政部長明天在國會公布預算案為止。
外界預期，最引人矚目的計畫之一將是大幅增加國防支出，讓加拿大達到北大西洋公約組織（NATO）目標。
資金也將用於一系列國家計畫，卡尼認為，由於與美國經濟關係出現「裂痕」，這些計畫對加拿大經濟主權至關重要，涵蓋港口擴建、能源生產以及建設偏遠地區關鍵礦產開採所需的基礎建設。
財政部長沈潘（Francois-Philippe Champagne）稱他明天將提出的方案是「投資型預算案」。他說：「目標是打造明日的加拿大。」
卡尼本週末表示，這份預算案將有助於「減少我們對美國的依賴」，但指出這類轉型變化「不可能在一夜之間發生。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言