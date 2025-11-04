韓國2026年AI預算增至3倍 力拚躋身全球前三強

韓國總統李在明今天在國會發表年度預算演說時指出，韓國將把人工智慧（AI）相關支出增至3倍多，用於發展基礎設施並鼓勵AI技術的應用。

法新社報導，李在明表示，將提撥10.1兆韓元（約新台幣2160億元）用於「一項重大轉型，旨在推動韓國與美國、中國一同躋身全球三大AI強權之列」。

他說：「我們將大幅擴大投資，以迎接『AI時代』的到來。」他指出，這個金額相當於今年AI相關預算3.3兆韓元的3倍多。

這項提案是在李在明概述2026年政府支出計畫的演說中所提出。

整體而言，預算計畫總額為728兆韓元，比今年增加8.1%。

李在明的預算案需要國會過半數通過，鑑於他所屬政黨的國會多數席次，預算案很可能過關。

韓國擁有全球兩大記憶體晶片製造商三星電子（Samsung Electronics）和SK海力士（SK hynix）。

這兩家科技巨擘生產的晶片，對AI產品以及這個快速發展產業所依賴的高耗能資料中心至關重要。

兩家公司最近都與生成式聊天機器人ChatGPT開發商OpenAI簽署了初步協議，為美國政府力推的「星際之門」（Stargate）AI基礎設施計畫提供晶片和其他設備。

李在明表示，明年AI預算中的2.6兆韓元「將投資於工業、日常生活和公共部門的AI導入，另有7.5兆韓元將用於人才培育和基礎設施建設」。

美國晶片巨擘輝達（Nvidia）執行長黃仁勳（JensenHuang）上週宣布，計劃向韓國供應26萬片輝達最先進的晶片。