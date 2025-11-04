這個指標正在透露美國年底購物季銷售隱憂：紙箱銷量

快訊

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
DS SMITH-FRANCE/ General view inside the carboard box manufacturing company DS Smith Packaging Atlantique in La Chevroliere General view inside the carboard box manufacturing company DS Smith Packaging Atlantique in La Chevroliere, near Nantes, France,...【作者：路透通訊社，日期：2019-04-25，數位典藏序號：20190425043447000】
美國紙箱銷量近來持續放緩，多家包裝公司也悲觀看待今年紙箱出貨展望，進一步加劇今年年底假期購物季零售可能疲軟的憂慮。

美國瓦楞紙箱協會（FBA）10月31日公布的數據顯示，第3季瓦楞紙箱出貨量降至2015年以來同期最低，延續第2季的低迷趨勢。多家包裝業者最近幾周也都警告，經濟不確定性正在抑制零售商與消費者的支出意願。

瓦楞紙箱主要用於商品運輸的包裝和門市的陳列布置，出貨量常被視為食品和消費品需求的先行指標，每年此時對紙箱業至關重要，出貨量常在10月達到高峰，以配合零售商為購物季的準備作業。

紙品包裝巨頭Smurfit Westrock上周公布，第3季度北美紙箱出貨量年比減少8.7%。

國際紙業（International Paper Company）執行長席瓦涅爾（Andy Silvernail）上周也說，受貿易不確定性、消費者信心疲軟及房市低迷等因素影響，美國紙箱產業今年出貨量預料將年減1%-1.5%，展望遠不如今年初預期的成長。

該公司已調降今年與2027年的淨銷售預期。席瓦涅爾說，除非美國和歐洲市場的出貨量預期會「大幅反彈」，否則「顯然」有必要調整目標。

美國包裝公司（PCA）總裁哈斯佛瑟（Thomas Hassfurther）10月表示，當前的經濟並未帶來太多提振，「今年來持續看到的關稅政反覆，和其他一系列問題，確實正在衝擊事業」。

