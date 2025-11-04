電動飛機商上市 Beta Technologies募312億

美國電動飛機製造商Beta Technologies今天在首次公開發行（IPO）募得10.1億美元（約新台幣312億元）。它的股價超過預期，凸顯復甦的IPO市場中，新上市公司正蓄勢待發。

路透社報導，這家總部位於佛蒙特州的公司以每股34美元出售2990萬股股票，高於先前預期的每股27至33美元區間，使其潛在市值高達74.4億美元。

美國首次公開發行（IPO）活動持續強勁，近幾個月已有多家備受矚目的公司上市。這波熱潮先前受到美國總統川普變動的貿易政策，以及更廣泛的宏觀經濟波動影響而減緩。

此外，美國政府因預算問題停擺，導致整體上市流程出現短暫延誤。

Beta Technologies公司設計、製造與銷售高性能電動飛機，包括先進的電力推進系統、充電系統及相關組件。

電動航空在交通運輸領域仍屬小眾，目前只有少數幾家公司在研發和測試商用飛機。

Beta Technologies的飛機已被美國軍方用於訓練任務，並由美國聯邦航空總署（FAA）敲定駕駛培訓與證照規定。

Beta Technologies明天將在紐約證券交易所上市，股票代號為「BETA」。

摩根士丹利（Morgan Stanley）、高盛（GoldmanSachs）、美國銀行證券（BofA Securities）、傑富瑞金融集團（Jefferies）和花旗集團（Citigroup）是這次Beta Technologies首次公開發行的承銷商。