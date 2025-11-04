小摩預期今年AI資本支出持續看增 明年成長將加速

摩根大通（小摩）策略師團隊指出，美國企業上季資本支出超乎預期，人工智慧（AI）超大規模業者（hyperscaler）再度調高全年資本支出指引，預料明年的投資支出成長率將會更高。

小摩以拉寇斯-布賈斯（Dubravko Lakos-Bujas）為首的策略師團隊表示，市場對未來12個月的資本支出預測，已從上周的35%，上調約4個百分點至39%。

亞馬遜AWS、Google母公司字母（Alphabet）、Meta，以及微軟等北美四大雲端服務供應商（CSP），都已調升今年資本支出，估算總金額至少3200億美元，甚至可能超過3800億美元。

小摩的策略師團隊認為，今年的資料中心資本支出還有增加空間，明年也將延續強勁動能，支持該公司對於AI加速器繪圖處理器（GPU）／XPU（客製AI晶片）複合年成長率（CAGR）將高於50%的預期。

報告表示，迄今已發布上季財報的30家AI企業，成長仍高於其他標普500指數成分企業：盈餘成長23.9%（其他企業為11.5%），營收成長14.3%（其他為7.8%）。

在股市表現部分，小摩指出，整體大盤仍獲得財報表現的支撐：81%的標普500成分企業盈利優於預期，高於過去

四季的平均73%，76%企業的營收超乎預期，也高於過去四季的平均64%，獲利鶴立雞群的類股包括科技、金融及醫療保健產業。