5人全數罹難！車門設計缺陷無法逃生 特斯拉遭罹難家屬提告

中央社／ 德州奧斯汀3日綜合外電報導
美國電動車大廠特斯拉（Tesla）。 歐新社
美國電動車大廠特斯拉（Tesla）因威斯康辛州一起火燒車事故遭提告。這起車禍導致一輛Model S上的5名乘員全數罹難，據稱他們因設計瑕疵無法開啟車門，最後受困車內。

路透社報導，這輛Model S轎車於2024年11月1日在威斯康辛州麥迪遜（Madison）郊區維羅納（Verona）衝出道路撞上樹木時，來自威州克蘭登（Crandon）的54歲傑佛瑞．包爾（Jeffrey Bauer）與55歲的蜜雪兒．包爾（Michelle Bauer）是車上乘客。兩人於隔日身亡。

根據包爾夫婦4名子女今年10月31日提出的訴狀，這對夫妻之所以喪命，是因為Model S的鋰離子電池組導致電子門系統失靈。

他們的子女說，特斯拉根據過去的火災事件已知這種情況可能發生，但仍「有意偏離已知且可行的安全作法」。

總部設於德州奧斯汀（Austin）、由馬斯克（ElonMusk）領導的特斯拉，今天沒有回覆置評請求。

特斯拉也遭兩名大學生的家屬提告，他們去年11月在舊金山郊區發生的Cybertruck車禍中喪生，據稱是因車門把手設計問題而被鎖在燃燒的車內。

今年9月，美國國家公路交通安全管理局（NationalHighway Traffic Safety Administration）披露，因有報導指出車門把手可能失靈，已對部分特斯拉車門可能出現缺陷展開調查。

包爾夫婦的子女表示，像蜜雪兒．包爾等Model S後座乘客在車禍後特別容易受傷，因為他們必須掀開地毯才能找到一個金屬扣環來逃生，而這個操作並不直觀。

根據訴狀，一名附近的住戶向911報案時表示，她聽到包爾一家車內傳出尖叫聲。

根據訴狀：「特斯拉的設計選擇構成一個極可預見的風險：倖存於車禍的乘客可能受困於燃燒的車內。」

