美元指數盤中突破100創三個月高 日圓苦守155關卡 日本將干預匯市？

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
美元指數今天（4日）盤中突破100大關，為三個月來首見；日圓匯率則面臨力守155日圓關卡的局面，高盛和美銀證券都表示，日本當局立即進場干預匯市的風險不高，因為尚未達到通常會觸發干預的條件，日圓仍有可能進一步走貶。

美元指數今天盤中上揚0.18%，報100.048，是8月1日以來首度突破100整數關卡，但稍後回落至99.96。儘管聯準會上周降息1碼，但主席鮑爾暗示這可能是今年最後一次降息，且多位官員也表明擔憂通膨仍高。

日圓今天盤中一度貶值0.17%，報154.48日圓兌1美元，逼近貶破155關卡，但稍後小幅翻升，原因是日本財務大臣片山皋月再度口頭干預市場，重申政府以高度緊迫感密切關注匯率走勢的立場沒有改變。此前，標普全球日本製造業採購經理人指數（PMI）在10月下滑至48.2，反映工廠景氣萎縮速度為19個月來最快。

日圓10月貶值約4%，在G-10貨幣中表現最差。這波拋售主要因市場消化首相高市早苗被認為傾向於財政擴張和鴿派貨幣政策的立場。

高盛策略師費雪曼在周一的報告中表示，日圓「顯然沒有處於特別疲軟的水準」。她說，近期日圓表現不佳，主要是因市場對日本財政風險溢價和近期日本央行利率預期重新定價。日銀上周維持利率不變，日銀總裁植田和男幾乎沒有提供關於未來升息的指引。

美銀證券首席日本外匯與利率策略師山田周佑於報告中表示，「雖然當美元兌日圓接近155時，不能排除干預風險，但若沒有出現投機部位急升或波動率明顯上升，美元兌日圓可能在觸發重大政策反應前測試158水準。」

報告指出，長時間干預匯市可能消耗外匯存底，進而影響日本為美日貿易協定相關投資提供資金的能力。

美銀維持日圓年底預測在155，但指出第4季匯率上衝至160的風險已上升，「若美元兌日圓升向160、形成周期性高點的風險，恐在政治上引發不滿；一旦匯率貶破158並逼近160，市場波動恐明顯加劇」。

日圓近期貶值引發了官員們的口頭干預。財務大臣片山皋月上周五說，當局正高度監測貨幣走勢，包括那些受投機驅動的波動。

日本財務省上一次干預匯市是在2024年，當時在157.99、159.45、160.17和161.76日圓水準進行干預。此後，當局已保持觀望超過一年。

費雪曼指出，如果缺乏關鍵的美國數據，導致市場無法質疑美國成長前景，或如果政治注意力重新轉向日本提前大選的可能性，日圓仍有可能進一步走弱。

