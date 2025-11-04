美國政府入股稀土公司 降低對中國供應源依賴

美國稀土磁鐵製造商Vulcan Elements今天宣布，美國政府將成為公司的股東。此舉顯示美國正致力減少仰賴中國供應源。

這家位於北卡羅來納州的稀土加工公司表示，美國政府與民間投資人合作，對該公司挹注資金，其中私人投資5.5億美元。

聯邦政府則提供6.2億美元貸款，及5000萬美元補助，以取得價值5000萬美元的Vulcan股分。

稀土材料是許多高端電子零件的必要原料，廣泛應用於汽車、電子及國防等產業。

美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）在今天發布的新聞稿表示：「我們正全力讓關鍵礦物和稀土製造業能回到美國本土，確保美國供應鏈強穩、安全且完全可靠。」

中國是全球最大稀土生產國。自年4月起，中國對部分稀土產品出口實施許可制度，對全球製造業造成衝擊。

在美中近期貿易談判中，稀土向來是主要爭議點之一，華府指控北京刻意拖延出口許可審批進度。