快訊

符合「冒險犯難 壯烈成仁」要件 花蓮救災「挖土機超人」入祀忠烈祠

黑豬禁餵廚餘等於滅種？豬瘟破口難防堵專家點出關鍵

謝侑芯猝逝疑雲未解…黃明志遭爆已有15年女友 謝薇安轟「渣中之渣」

聽新聞
0:00 / 0:00

美國政府入股稀土公司 降低對中國供應源依賴

中央社／ 紐約3日綜合外電報導
美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）。路透
美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）。路透

美國稀土磁鐵製造商Vulcan Elements今天宣布，美國政府將成為公司的股東。此舉顯示美國正致力減少仰賴中國供應源。

這家位於北卡羅來納州的稀土加工公司表示，美國政府與民間投資人合作，對該公司挹注資金，其中私人投資5.5億美元。

聯邦政府則提供6.2億美元貸款，及5000萬美元補助，以取得價值5000萬美元的Vulcan股分。

稀土材料是許多高端電子零件的必要原料，廣泛應用於汽車、電子及國防等產業。

美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）在今天發布的新聞稿表示：「我們正全力讓關鍵礦物和稀土製造業能回到美國本土，確保美國供應鏈強穩、安全且完全可靠。」

中國是全球最大稀土生產國。自年4月起，中國對部分稀土產品出口實施許可制度，對全球製造業造成衝擊。

在美中近期貿易談判中，稀土向來是主要爭議點之一，華府指控北京刻意拖延出口許可審批進度。

稀土

延伸閱讀

美媒：黃仁勳盼川普放寬晶片輸中 盧比歐等官員反對

稀土管制升級！中國長臂撼動半導體鏈 台灣面臨新挑戰

美參議員致函川普政府　請求協助大馬打擊美晶片走私至中國

多家量子運算業者爭取聯邦注資

相關新聞

星巴克賣掉中國大陸事業了！博裕資本40億美元買下多數股權

星巴克（Starbucks）周一（3日）宣布，將把中國大陸事業的多數股權，出售給私募股權公司博裕資本，交易價值40億美元...

美國政府入股稀土公司 降低對中國供應源依賴

美國稀土磁鐵製造商Vulcan Elements今天宣布，美國政府將成為公司的股東。此舉顯示美國正致力減少仰賴中國供應源

亞馬遜槓上波克夏的電力公司 指控未能充足供電給資料中心

亞馬遜（Amazon）指控波克夏公司旗下位於奧勒岡州的一家電力公司，無法為它四座新的資料中心提供足夠電力。這也凸顯出科技...

Alphabet開啟AI投資閘門 輝達股東笑了：點火8.5兆美元市值夢

隨著全球企業掀起新一波人工智慧（AI）基礎設施投資熱潮，Google母公司Alphabet上周公布財報時宣布，將大幅增加...

AI軍工飆股Palantir營收大增63% 股價創新高後卻「高處不勝寒」？

AI軟體與數據分析業者Palantir周一（3日）公布第3季營收高於分析師預期，並將全年營收展望調升至44億美元，看好A...

金價徘徊在4,000美元多空拉鋸 國際油價持穩

國際油價周一（3日）變動不大，交易員權衡石油輸出國組織與盟國（OPEC+）計劃2026年第1季暫停增產的決定，同時市場擔...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。