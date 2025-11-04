亞馬遜槓上波克夏的電力公司 指控未能充足供電給資料中心

亞馬遜（Amazon）指控波克夏公司旗下位於奧勒岡州的一家電力公司，無法為它四座新的資料中心提供足夠電力。這也凸顯出科技設施快速擴張，對電網造成壓力。

亞馬遜上周向奧勒岡州公用事業委員會提出申訴，指出總部位於波特蘭的太平洋電力公司（PacifiCorp）違反追溯自2021年以來的義務，未能為相關計畫提供充足電力。亞馬遜表示，太平洋電力公司僅為其中一個資料中心園區提供並不充足的電力，對第二個園區則完全未供電，並且「拒絕為第三與第四個資歷中心園區完成其標準合約流程」。

亞馬遜的資料中心主要用於雲端運算、行動應用程式與串流服務。

這起糾紛發生之際，正值美國總統川普正全力推動加速AI資料中心的建設，以及確保能支撐其運作所需的能源供應。根據彭博新能源財經分析，美國AI運算所需的用電量到2035年預期將增加超過一倍。

亞馬遜暫未回應置評請求。太平洋電力公司（PacifiCorp）的代表也尚未回應相關置評請求。