多倫多台灣信用合作社 加拿大安省擴點設首家分行

中央社／ 多倫多3日專電

集加拿大安大略省眾僑民之力，於47年前互助成立的老牌金融機構多倫多台灣信用合作社（TCTCU），近期跨出邁向新里程的重要一步，於密西沙加（Mississauga）開設首家分行。

多倫多台灣信用合作社（Taiwanese Canadian TorontoCredit Union）董事會主席黃柏翔表示，TCTCU是唯一使用「台灣」名稱與加拿大官方單位註冊及往來的金融機構，長期穩健經營，為全省鄉親提供完整的銀行服務。位於密西沙加西區的新分行，將為鄰近會員帶來更方便的金融服務，進一步拓展台灣信合社在大多倫多地區的服務版圖。

多倫多台灣信合社在密西沙加西區新據點10月底開幕當天，包括駐多倫多辦事處副組長吳秋月、駐多倫多文化中心副主任許秋鳳及眾多台僑社團領袖代表到場見證。安省台裔社團有90%是多倫多台灣信用合作社客戶。

多倫多台灣信合社執行長盧莉馨表示，「新分行開幕，是多倫多台灣信用合作社的里程碑，也是我們對會員承諾的延續，歡迎鄰近密西沙加的社區朋友前來體驗全新服務」。

盧莉馨表示，TCTCU自1978年成立以來，致力服務多倫多台灣社區，協助會員管理財務、實現購屋、創業及家庭理財目標，「每位合作社帳戶享有加幣25萬元（約新台幣550萬元）的存款保險，比加拿大5大銀行的存款保險還高，更重要的是我們全程提供中英文雙語服務」。

盧莉馨指出，未來TCTCU將持續拓展服務據點和數位金融方案，提供多元管道滿足會員需求；也將透過社區活動、教育講座等方式，推廣金融知識並促進文化交流。

TCTCU密西沙加分行固定每週3天營業，提供開戶、貸款諮詢、支票等會員服務。

