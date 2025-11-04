AI軍工飆股Palantir營收大增63% 股價創新高後卻「高處不勝寒」？

AI軟體與數據分析業者Palantir周一（3日）公布第3季營收高於分析師預期，並將全年營收展望調升至44億美元，看好AI的快速普及並帶動企業與政府對其資料分析服務的需求。然而，由於市場擔憂Palantir在股價飆升後的高估值，盤後股價仍下跌。

在財報公布後，Palantir盤後股價先大漲約7%，但隨後轉為下跌約3%。截至周一收盤，股價報每股207.18 美元，創歷史新高，今年迄今漲幅已超過 150%。

不過，市場對AI 泡沫的疑慮也隨之升高，截至上周五，Palantir「股價營收比」高達85，為標普500指數中最高；根據LSEG數據，Palantir目前未來12個月預期本益比高達246.2倍，遠高於華爾街寵兒輝達（Nvidia） 的33.3倍。

D.A. Davidson分析師魯里亞表示，「這些數字完全脫離基本面…這是一家年營收規模40億美元、成長率達 63%的公司。市場上沒有任何可比的案例，因此估值才會達到前所未見的水平。」

彭博分析師辛哈表示，投資人可能希望公司能提供更多關於明年的展望，但Palantir這次只針對本季提出預測，「我想大家都希望能聽到一些關於2026年的方向」。

截至9月底止的第3季，Palantir營收成長63%至11.8億美元，高於分析師平均預估的10.9億美元；本季調整後每股盈餘0.21美元，高於分析師預估的0.17美元。

展望本季，預期營收將達13.3億美元，也優於市場預期的11.9億美元。

Palantir執行長卡普（Alex Karp）表示：「我們現在處於海拔超高位置。沒有人能與我們比肩。」

Palantir的成長主要集中在美國市場，占營收大宗，但海外市場表現落後。卡普在投資人會議中表示：「歐洲市場停滯，這拖累了我們整體的成長，但它仍是我們業務的重要部分。」

來自美國商業客戶的上季營收年增121%，達3.97億美元；美國政府業務營收年增52%，達4.86億美元。

近年來，Palantir成為AI熱潮下最大受惠公司之一。該公司向政府與企業銷售AI軟體，並成為美國及其盟友的主要供應商之一。該公司的軟體可整合分散的資料來源，協助客戶做出更佳決策，並利用AI工具加速決策流程。在企業應用中，這有助於降低成本；在戰場上，則可縮短從識別威脅到消除威脅的反應時間。