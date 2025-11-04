金價徘徊在4,000美元多空拉鋸 國際油價持穩

國際油價周一（3日）變動不大，交易員權衡石油輸出國組織與盟國（OPEC+）計劃2026年第1季暫停增產的決定，同時市場擔心石油供應過剩和亞洲工廠數據疲軟；金價徘徊在每英兩4,000美元附近，交易者評估中國取消黃金零售的增值稅抵扣優惠政策的影響； 鋁價觸及2022年5月以來高點，受中國供應趨緊及貿易緊張關係緩和帶來的需求改善預期支撐

油價持穩

布蘭特原油1月期貨3日收盤上漲12美分，漲幅0.2%，報收於每桶64.89美元；美國西德州中級原油（WTI）12月期貨上漲7美分，漲幅0.1%，報每桶61.05美元。

石油輸出國組織（OPEC）和聯盟產油國OPEC+周日同意將12月份的產量小幅提高每日13.7萬桶，但明年1月份開始暫停增產。

摩根士丹利提高了布蘭特原油的短期價格預測，同時維持「供應大幅過剩」的警告，表示「第1季度暫停上調產量限額的決定不會實質性地改變我們的產量預測，但仍然發出了一個重要的訊號。該集團仍在根據市場情況調整供應」。

金價徘徊在每英兩4,000美元附近

現貨黃金價格3日收盤變動不大，報每英兩4,001.42美元；4日盤初多空拉鋸，盤中一度下跌0.4%，但最高漲0.13%。

中國大陸上周六宣布，自11月1日起，部分零售商在銷售從上海黃金交易所購入的黃金時，無論是直接銷售還是經過加工後出售，均不再享受增值稅抵扣

BullionVault研究主管Adrian Ash表示，「全球黃金消費大國的這項稅收調整將打擊市場信心」，但他補充說，倫敦市場出現反彈顯示多頭情緒仍然堅挺。

鋁價觸及2022年5月以來高點

倫敦金屬交易所（LME）10月鋁價累計上漲逾7%，為逾一年來最佳表現。投資人和分析師押注，中國實施的產量上限將逐步收緊供應，而建築和消費品等行業需求回升。

截至倫敦市場收盤，LME期鋁上漲0.6%，報每噸2,902美元。